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وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بوحدة نجع بدران بالأقصر (صور)

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:54 م
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وزيرة الصحة تتابع عملية التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بوحدة نجع بدران بالأقصر (صور)
هالة زايد وزيرة الصحة في الأقصر
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منى صموئيل
 
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين، بوحدة طب الأسرة بنجع بدران، وهي ضمن 18 وحدة يتم تسجيل المواطنين بها بالمحافظة، منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، ويأتي هذا في إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استمعت للفريق الطبي الذي يقوم بإجراء عملية التسجيل وفتح الملفات، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والذي يتم إجراؤه بالمجان، وأكدت لهم أنها تولي ملف التدريب والتعليم الطبي المستمر اهتمامًا بالغًا مما سيكون له عظيم الأثر على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ووجهت بتدريب عدد من أطباء الأسرة بمحافظة الأقصر في إنجلترا أسوة بزملائهم بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بالاستعانة بالرائدات الريفيات بما لهن من دور كبير في توعية المواطنين، للقيام بدورهن في توعية المواطنين وحثهم على سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة، حتى يستطيعوا الانتفاع بخدماتها الطبية ذات الجودة العالية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

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المزيد عن: وزيرة الصحة وزير الامن الداخلي الامريكي هالة زايد مصر التأمين الصحي الشامل الاقصر
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