عاجل| مدبولي يلتقي نائب ترامب بواشنطن

التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.





وبحث رئيس الوزراء مع المسئول الأمريكى خلال اللقاء، عددًا من محاور التعاون المشترك بين البلدين وملفات دعم العلاقات في مجالات عديدة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الشأن المشترك، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.





كما استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير ياسر رضا، سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور حازم الببلاوى ممثل المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولى.

ونقل مدبولى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجورجييفا، وتأكيد الرئيس على تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة.



