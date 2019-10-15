العثور على جثة سائق "تروسيكل" مكبل اليدين على شط بحيرة قارون بالفيوم

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تكثف مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، جهودها لكشف لغز مقتل سائق ترويسكل، والقاء جثته على شط بحيرة قارون بالفيوم، مكبل اليدين ومهشم الرأس.



عثر أهالى قرية الخلطة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الثلاثاء، على جثه لشباب يدعى " مسعود ابو سيف "، 45 عاما، ويعمل سائق ترويسكل، ومن أحد أبناء قرية الخلطة التابعة لقارون، مقتولا ومكبل اليديد وملقى على ظهرة على شط بحيرة قارون، وبه أثار ضرب على رأسه.



تلقى اللواء عادل الطحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارا بالعثور على جثه شاب ملقاه على شط بحيرة قارون، أنتقلت على الفور قوات الأمن تحت أشراف، اللواء خالد عبدالسلام، مدير المباحث الجنائية بالفيوم، وبرئاسة النقيب اسلام الصاوى، رئيس مباحث مركز يوسف الصديق، الى مسرح العثور على الجريمة، وتبين من الفحص انها لشاب فى العقد الرابع من عمره.



وأخطرت مباحث يوسف الصديق النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة وأسفرت عن ارتداء المجني عليه ملابسة كاملة وملقى على ظهره مكبل اليدين ومهشم الرأس.



شكل اللواء خالد عبدالسلام، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالفيوم، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة حيث يتولي النقيب اسلام الصاوى، رئيس مباحث المركز، لتحديد الجناه والقاء القبض عليهم، بعدما أسفرت التحريات والمناقشات الأولية لأهالي منطقة المجنى عليه أن القتلة ثلاثة أفراد جائوا الى منزل القتيل وطلب منه أن يقوم بنقل بعض الاشياء لهم على التروسيكل الخاص به، فذهب معهم على محمل الأمانة فغرروا به وقتلوة، وأصطحبوا الروسيكل الذى عثر عليه على مشارف قرية " بريشه التابعة لقارون والتى" تبعد مسافة 20 كيلو من موقع القرية التى يقطنها القتيل.



وأمرت نيابة ابشواى، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

