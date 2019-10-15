نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 15/10/2019.





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ماضية بقوة فى طريق الإصلاح الاقتصادي؛ بما يُمَّكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.





عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع ممثلى قطاع التطوير العقارى، من المجلس العقارى المصرى، وغرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعى".





صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه.





تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، إلى زيادة تنافسية سوق المال المصرية من خلال تخفيض تكاليف التداول.





قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية قد أنهت تداولات منتصف الأسبوع على تراجع جماعى فى حالة من تباطؤ التعاملات و الاداء العرضى الضيق المائل للهبوط .





أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط تهدف إلى ضمان استدامة الحوار والتنسيق مع دول منطقة شرق المتوسط في مجالات التعاون التجارى والمالى والفنى في كافة مراحل صناعة الغاز.





يشير تقرير هايب سايكل لتكنولوجيا المعلومات 2019 من جارتنر إلى أن الحوسبة السحابية العامة ستحدث ضجة أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة العامين إلى الخمسة أعوام القادمة. لكن تبني الشركات لهذه التكنولوجيا واعتمادها بشكل رئيسي سوف يحتاج وقتاً أطول يقدّر بأكثر من 10 سنوات.



