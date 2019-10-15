نيرمين ماهر تغازل جمهورها بإطلالة كاجوال
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:54 م
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مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة نرمين ماهر، صوره جديده لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "ماهر"، في الصورة التي نشرتها بإطلالة كاجول حيث ارتدت تيشيرت أسود وبنطلون جينس وتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها
بدأت نرمين حياتها المهنية كموديل في الأغنيات المصورة، والإعلانات التجارية حتى شاركت في فيلم السفارة في العمارة مع النجم عادل إمام عام 2005 ، و"الزمهلاويه "، و"البلد دى فيها حكومه"، و"ظرف صحى"، و"امان يا صاحبى".
وهى من مواليد 9 أكتوبر 1989، أتمت 26 عاما في 2015. بداية ظهورها في مسرحية "بودي جارد" مع عادل إمام في دور صغير عام 1999.
وفي 2006، شاركت بدور خطيبة حمادة هلال في فيلم "العيال هربت"، ودور الممثلة ليلى يسري في مسلسل "السيندريلا.
وفي 2008، لعبت دور مايا في فيلم "قبلات مسروقة"، وعقب ذلك تألقت نرمين في العديد من الأدوار وصولا لدور البطولة في فيلم "الهاربتان" مع ريم البارودي.
وشاركت أيضا فى فيلم "واحد صعيدي" الذى تم عرضه فى 2014 ، بطولة محمد رمضان ، ورندا البحيرى ،و ايناس النجار وميار الغيطي ومن تأليف عبد الواحد العشري وإخراج إسماعيل ، ومن انتاج وليد صبرى ، وتدور أحداثه حول فرد أمن صعيدي يتعرض لمجموعة من المواقف الكوميدية بسبب سذاجته.
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