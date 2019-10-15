444.4 مليون جنيه قيم التداولات بالبورصة المصرية اليوم





وبلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة المصرية اليوم محو 155.6 مليون ورقة مالية بقيمة 444.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 94 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.





توقعات بعودة السوق للمنطقة الخضراء





وقال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أنه مع تماسك المؤشرات مع النصف الثانى من التداولات و إنتقال التجارى الدولى للمنطقة الخضراء منهيا على مكاسب بـ 0.35% عند 79.5 جنيه، و عدم كسر المؤشر الرئيسى لمنطقة الـ 14050نقطة ، و تراجع السيولة مع الهبوط ، فإنه من المتوقع الإرتداد من تلك المناطق لأعلى لإعادة اختبار مناطق المقاومة القريبة مع دخول سيولة مؤسسية جديدة بالاسهم القائدة ، التى وصلت أسعارها مناطق دعم هامة خلال الجلسات الاخيرة.





أخبار البورصة المصرية





ووااصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء مع إستمرار لمبيعات الاجانب على معظم القياديات منذ بداية الأسبوع ، ليخسر رأس المال السوقى للشركات المقيدة بـ 7.6 مليار جنيه مسجلا 707.490 مليار جنيه ، وتراجعت قيم التداولات الي 447 مليون جنيه . بمخطط سيولة 44.69% للشراء .





مؤشرات البورصة المصرية





أنهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم فاقدا نحو 119 نقطة بنسبة هبوط 0.85% عند 14060 نقطة ، و كذلك الحال على مؤشر السهم الصغيرة و المتوسطة Egx70 الذى انهى متراجعا بـ 5.74 نقطة بنسبة هبوط 1.08% عند 524.29 نقطة ، ونزل المؤشرEgx100 بنسبة 1.1% عند مستوي 1.390.5 نقطة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية للشراء قدرها 27 مليون جنيه و14 مليو ن جنيه على التوالى ، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى 41.1 مليون جنيه





بورصة النيل



