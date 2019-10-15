"دكان الفرحة" مبادرة لتوزيع 250 ألف قطعة ملابس على طلاب جامعة الإسكندرية
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:56 م
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محمد رجب - دينا حسن
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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، لافتتاح مبادرة " دكان الفرحة " المقام بجامعة الإسكندرية، تلك المبادرة التي أطلقتها صندوق تحيا مصر لتوزيع ٢٥٠ ألف قطعة ملابس على الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات المصرية مجانا، والتي وفرها الصندوق من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة.
وشهد سكرتير عام مساعد المحافظة اليوم أطلاق المبادرة بجامعة الإسكندرية، ثالث الجامعات التي تم إطلاق المبادرة بها بعد إطلاقها بجامعتي المنيا والوادي الجديد أبريل الماضي، وتستهدف المبادرة توزيع ١٧ ألف قطعة ملابس على الطالبات الأولى بالرعاية ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية بجامعة الإسكندرية، ويتم توزيعها على مدار ٣ أيام، من ١٥ حتى ١٧ أكتوبر الجاري، جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر.
من الجدير بالذكر أن الهدف من مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم مع بداية العام الدراسى الجديد، لاسيما أنه تمت مراعاة الجانب المعنوى فى تنظيم المعرض بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة، وتأتى المبادرة ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعى الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض.
وشهد سكرتير عام مساعد المحافظة اليوم أطلاق المبادرة بجامعة الإسكندرية، ثالث الجامعات التي تم إطلاق المبادرة بها بعد إطلاقها بجامعتي المنيا والوادي الجديد أبريل الماضي، وتستهدف المبادرة توزيع ١٧ ألف قطعة ملابس على الطالبات الأولى بالرعاية ممن أعدت لهم بحوث حالة اجتماعية بجامعة الإسكندرية، ويتم توزيعها على مدار ٣ أيام، من ١٥ حتى ١٧ أكتوبر الجاري، جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر.
من الجدير بالذكر أن الهدف من مبادرة دكان الفرحة هو دعم الطلاب المستهدفين وإدخال روح البهجة بينهم مع بداية العام الدراسى الجديد، لاسيما أنه تمت مراعاة الجانب المعنوى فى تنظيم المعرض بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة، وتأتى المبادرة ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعى الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض.
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