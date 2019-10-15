المظاهرات الشعبية في كتالونيا تربك حسابات برشلونة ضد إيبار

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب بلدية إيبوروا، في إطار الجولة الثامنة من الليجا .





برشلونة يعاني قبل مواجهة إيبار

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي برشلونة قرر السفر بالحافلة إلى إيبار، بسبب المظاهرات الشعبية في كتالونيا.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن قرار بعثة الفريق الكتالوني بالسفر عن طريق الحافلة، آتى بعدما كثرت المسيرات الاحتجاجية التي أدت لاضطراب الأوضاع في كتالونيا خلال الفترة الأخيرة .









وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن المظاهرات الشعبية في كتالونيا أدت إلى شلل في حركة الإقليم بأكمله وخصوصًا مطار أل برات.









وكشفت، أن برشلونة سيواجه خطر الإرهاق بسبب هذه الرحلة، حيث ستستغرق بعثة الفريق ما يقارب 6 ساعات من أجل الوصول إلى مقر إقامتها قبل المباراة .









برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .









جدول الترتيب يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ويدخل برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة .





حيث يحتل برشلونة صاحب الأرض والضيافة المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر صاحب الـ18 نقطة .



