فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في القمة

يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي مفاجأة للزمالك في مباراة القمة القادمة يوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

ويدرس فايلر الاعتماد على المغربي وليد أزارو في مركز المهاجم الصريح حيث لا يزال المدرب يفاضل بينه وبين النيجيري أجايي للاعتماد على واحد منهما في تشكيلة القمة أمام الزمالك.

ولم يحسم فايلر مدرب الأهلي حتي الآن موقفه من الاستقرار على المهاجم الصريح أمام الزمالك ولا تزال هناك مشاورات مع الجهاز الفني بشأن المهاجم.









وتحسم التدريبات القادمة اختيار فايلر للمهاجم الذي سيقود التشكيلة في القمة ولعل جونيور أجايي هو الأقرب بعد مشاركته بشكل مميز في لقاء السوبر الماضي أمام الزمالك ولعب دوراً بارزاً في انتصار الفريق بفضل هدفي اللاعب في شباك محمد عواد حارس الأبيض.









وترددت أنباء في الساعات الماضية عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بقرار أمني ولا تزال هناك مشاورات حول تأجيل اللقاء أو الاستقرار على ملعب آخر ولكن لا يوجد شئ رسمي حتي الآن بشأن المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل.



