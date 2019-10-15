ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في القمة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:36 م
Advertisements
فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في القمة
الاهلي والزمالك
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي مفاجأة للزمالك في مباراة القمة القادمة يوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.


ويدرس فايلر الاعتماد على المغربي وليد أزارو في مركز المهاجم الصريح حيث لا يزال المدرب يفاضل بينه وبين النيجيري أجايي للاعتماد على واحد منهما في تشكيلة القمة أمام الزمالك.


ولم يحسم فايلر مدرب الأهلي حتي الآن موقفه من الاستقرار على المهاجم الصريح أمام الزمالك ولا تزال هناك مشاورات مع الجهاز الفني بشأن المهاجم.


وتحسم التدريبات القادمة اختيار فايلر للمهاجم الذي سيقود التشكيلة في القمة ولعل جونيور أجايي هو الأقرب بعد مشاركته بشكل مميز في لقاء السوبر الماضي أمام الزمالك ولعب دوراً بارزاً في انتصار الفريق بفضل هدفي اللاعب في شباك محمد عواد حارس الأبيض.


وترددت أنباء في الساعات الماضية عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بقرار أمني ولا تزال هناك مشاورات حول تأجيل اللقاء أو الاستقرار على ملعب آخر ولكن لا يوجد شئ رسمي حتي الآن بشأن المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مدرب الاهلي مباراة القمة فايلر رينيه فايلر القمة الزمالك الاهلي والزمالك الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
1
x
16:00
0
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status