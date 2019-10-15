رئيس جامعة المنيا: إنجازات الواقع تجعلنا نشعر بالفخر بذكرى النصرالعظيم وبالعبور الجديد (صور)
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:40 م
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أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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في إطار احتفالات جامعة المنيا بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، اقامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب "إدارة الجوالة والخدمة الجامعة، احتفالية فنية رياضية أحياها طلاب الجامعة ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية التي تقيمه الجامعة خلال شهر أكتوبر، تحت شعار " العبور الجديد" تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر، وبث روح الانتماء للوطن في نفوس الشباب، وذلك برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة.
شهد الاحتفالية التي أقيمت بالمخيم الدائم للجوالة والخدمة العامة، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ووكلائها والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ووالدكتور حسام عبد الرحيم منسق فريق طلاب من أجل مصر، ومنسقي الأنشطة بالكليات، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومديري الإدارات والأخصائين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والكليات.
شهد الاحتفالية التي أقيمت بالمخيم الدائم للجوالة والخدمة العامة، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ووكلائها والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ووالدكتور حسام عبد الرحيم منسق فريق طلاب من أجل مصر، ومنسقي الأنشطة بالكليات، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومديري الإدارات والأخصائين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والكليات.
وقال الدكتور مصطفى عبد النبي " رئيس جامعة المنيا أننا نحتفل اليوم بذكرى نصر أكتوبر وما تحقق من عبور حقيقي في الدولة المصرية في كافة الأصعدة، سواءً ما نشهده من إنجازات على أرض الواقع في إنشاء المدن الجديدة، والمصانع، وإنشاء الكباري والطرق الجديدة، وإحداث تطورات عديدة وتوسيعات في قناة السويس، مما يجعلنا نشعر بالفخر بذكرة الانتصار العظيم وبالعبور الجديد"
كما أشاد رئيس الجامعة بالطلاب وبمشاركتهم الفعالة في إحياء احتفالية ذكرى النصر، مؤكدًا أن اهتمامهم وحرصهم على هذا الظهور المشرف يُدل على مدى انتمائهم وحبهم للوطن، كما أشاد بإدارة رعاية الطلاب المركزية، وبالكليات وبمجهوداتهم وتميزهم في كل ما يُقام بالجامعة.
وتفقد رئيس الجامعة افتتاح الممر الصحفي الذي ضم مجموعة من الصحف المصرية والعالمية والعبرية التي سجلت انتصارات أكتوبر المجيدة، وتخلل الاحتفالية تقديم عروض تمرينات رياضية قدمها طلاب كلية التربية الرياضية، شملت عرض بعنوان" ضفوف المراوح" على أنغام أم كالسيوم، وعرض للكارتيه، والتايكوندو، وأختتمت الاحتفالية بفقرة سمر قدمها منتخب الجوالة، ضمت تقديم أغاني وطنية متنوعة.
وتفقد رئيس الجامعة افتتاح الممر الصحفي الذي ضم مجموعة من الصحف المصرية والعالمية والعبرية التي سجلت انتصارات أكتوبر المجيدة، وتخلل الاحتفالية تقديم عروض تمرينات رياضية قدمها طلاب كلية التربية الرياضية، شملت عرض بعنوان" ضفوف المراوح" على أنغام أم كالسيوم، وعرض للكارتيه، والتايكوندو، وأختتمت الاحتفالية بفقرة سمر قدمها منتخب الجوالة، ضمت تقديم أغاني وطنية متنوعة.
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