41.1 مليون جنيه صافي مبيعات "المؤسسات الأجنبية " بالبورصة اليوم

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية اليوم للشراء بقيمة قدرها 27 مليون جنيه و14 مليون جنيه على التوالى ، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى 41.1 مليون جنيه





وواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء مع إستمرار لمبيعات الاجانب على معظم القياديات منذ بداية الأسبوع ، ليخسر رأس المال السوقى للشركات المقيدة بـ 7.6 مليار جنيه مسجلا 707.490 مليار جنيه ، وتراجعت قيم التداولات الي 447 مليون جنيه . بمخطط سيولة 44.69% للشراء .





مؤشرات البورصة المصرية





أنهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم فاقدا نحو 119 نقطة بنسبة هبوط 0.85% عند 14060 نقطة ، و كذلك الحال على مؤشر السهم الصغيرة و المتوسطة Egx70 الذى انهى متراجعا بـ 5.74 نقطة بنسبة هبوط 1.08% عند 524.29 نقطة ، ونزل المؤشرEgx100 بنسبة 1.1% عند مستوي 1.390.5 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 155.6 مليون ورقة مالية بقيمة 444.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وارتفعت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 94 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.





بورصة النيل





ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة، وتصدرت شركة سبيد ميديكل وأراب للتنمية والأسثمار العقاري قائمة الإرتفاعات بنسبة 4.30% و 3.72% علي التوالي ، فيما تراجع وحيداً سهم الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي بنسبة 4.5%