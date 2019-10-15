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نقابة العاملين بالمرافق تطلق مشروع العلاج الطبي بجميع المحافظات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:30 م
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نقابة العاملين بالمرافق تطلق مشروع العلاج الطبي بجميع المحافظات
المستشار هشام فؤاد
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محمد صلاح الحج
 
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نجحت النقابة العامة للعاملين بالمرافق فى إطلاق خدمة جديدة لم تكن موجودة منذ قبل وهى البدء فى منظومة (مشروع العلاج الطبى للعاملين واسرهم بالمرافق العامة) والتى من المرتقب أن يستفيد منها ما يقرب من ٢ مليون عامل وأسرهم بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.


وسوف يستفيد من مشروع العلاج الطبى للعاملين جميع أعضاء النقابة العامة الذين يمثلون قطاعات(كهرباء..مياه..صرف..اسكان) ، وذلك انطلاقآ فى نشر روح التضامن والتعاون فى دعم العمل النقابى لللجان النقابية بالمرافق العامه.


وقال المستشار هشام فؤاد أمين عام النقابة العامة  للعاملين بالمرافق ورئيس اللجنة النقابية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق برئاسة الدكتور عادل نظمى تقدم بمشروع العلاج الطبى للعاملين وأسرهم والذى يتضمن خصومات للسداد النقدى من 20 الي 70 % فى كافه مجالات الطب.


 وتابع فؤاد ،أن المشروع يشمل ( الصيدليات..معامل التحاليل..مراكز الاشاعات..المستشفيات) فى جميع أنحاء الجمهورية بتعاقدات تضمن تقديم أفضل خدمة لجميع العاملين وأسرهم بالمرافق العامة ، منوها إلى أن هذه الخدمة تقدم مجانآ بشرط تقديم(كارنية)النقابة العامة للجهة المتعاقد معها للحصول على الخصومات النقدية والموضحة تفصيليآ بالكتاب الخاص بالخدمات الطبية.

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