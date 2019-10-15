يضم 116 باكية وملاهي.. محافظ الجيزة يفتتح سوق زنين الحضارى ببولاق الدكرور

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، سوق زنين الحضاري بحي بولاق الدكرور كأول سوق يقام بأعلى المواصفات البيئية والحضارية لنقل الباعة الجائلين إليه بدلاً من استغلالهم لنهر الطريق ما يسبب إعاقة الحركة المرورية وتسئ للمظهر العام للطريق.





أكد محافظ الجيزة أن تطوير سوق زنين يأتي ضمن خطة المحافظة في تطوير الأسواق العشوائية وغير الآمنة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات، مؤكدا إن السوق يضم ‪116‬ باكية وفرش، وقد تم إنشاء بنية تحتية متكاملة للسوق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وإضاءة ونظام للتهوية ولإطفاء الحرائق كما تم إنشاء أرصفة جانبية مظلله وجيدة الإضاءة للمشاة بطول 800 م2 للتسهيل على المترددين بالسوق.





وأشار محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تمت من خلال منحة منفذه ببرنامج مشروع مدن آمنه خاليه من العنف ضد المرأة والبنات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، الذى يهدف فى جزء من أنشطته إلى التطوير العمرانى للمساحات العامة لكى تصبح أكثر أمان للمجتمع بشكل عام والفتيات والسيدات بشكل خاص، لافتا انه تم تدعيم محيط السوق بمنطقة العاب مؤمنة للأطفال على مساحة 160 م2 نظراً لان ثلثى البائعين والمترددين على السوق من النساء، كما تم تدعيمها بأعمدة إنارة حديثة، إضافة إلى أنه تم تطوير شارع زنين تزامنا مع النقلة الحضارية التى تنفذ بالمنطقة.





وأوضح أن السوق قد تم بناءه فى منتصف تسعينيات القرن الماضي وكان بحاجه ماسة إلى التطوير وقد تم البدء فى أعمال تطويره نهاية شهر أكتوبر 2018 وقد تضافرت الجهود لسرعة الانتهاء منه لخدمة اهالى بولاق الدكرور.





أكد محافظ الجيزة أن البائعات قد تلقت تدريبات لمحو الأمية من خلال المجلس القومى للمرأة للمساعدة فى نجاح أعمالهن، مؤكدا على تشكيل لجنه إدارة للسوق تتضمن تمثيلا متوازنا من الرجال والنساء من اجل تحسين التواصل بين البائعين والبائعات ومسئولى المحافظة.





وتفقد محافظ الجيزة ورئيس المجلس القومى للمرأة باكيات سوق زنين من الخارج والداخل كما استمعا لأراء البائعين فيما تم إنجازه بالسوق من أعمال وتم التشديد على ضرورة الحفاظ على السوق باعتباره مصدر دخلهم كما حرص محافظ الجيزة للاستماع الى اراء المواطنين.









ومن جانبها‪ ‬أعربت رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بافتتاح السوق بعد تطويره وما يتيحه من خلق مساحات لائقة للبائعات والسيدات المترددات على السوق.





وأكدت على أن تطوير السوق امتد إلى ما هو اكبر من مجرد تطوير عمراني، حيث قام المجلس من خلال تمثيله فى لجنة مباشرة أعمال تطوير السوق على تطوير للمبادئ والأفكار من خلال تحقيق فهم حقيقي لمفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك فى إطار ما يتماشي مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى تنص على إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى التطوير العمرانى لجعل المدن والمساحات العامة أكثر ملائمة للمجتمع ككل وللنساء والفتيات بصفة خاصة كما يساهم السوق فى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة حيث يضم ما يقارب 170 بائعة.





وقالت: بعد التطوير أصبح الوصول إلى سوق زنين سهل بالنسبة للنساء ولأطفال، حيث تم دعم السوق بمهابط خاصة لعربات الأطفال والكراسي المتحركة.





حضر فعاليات افتتاح سوق زنين الحضارى جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشيرى كارلين رئيس بعثة الوكالة للتنمية الدولية بمصر والدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورئيس حى بولاق الدكرور ورئيس جهاز التفتيش ونواب مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور.



