حسام البدري: رمضان صبحي ومصطفى محمد سينضمان للمنتخب في الفترة المقبلة

أعرب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، عن سعادته بفوزه الأول علي منتخب بوتسوانا بهدف دون رد ودياً بتوقيع حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي، في اولى مباريات الفراعنة تحت قيادة حسام البدري.





تحدث حسام البدري عن رمضان صبحي لاعب النادى الأهلي ومصطفي محمد مهاجم نادى الزمالك ولاعبو المنتخب الأولمبي ، قائلاً :"المفترض رمضان صبحى ومصطفى محمد يكونوا معنا في المعسكر لكن فضلنا تواجدهم في معسكر الأولمبي، أنا شكرت اللاعبين على الفترة اللي فاتت .





وأضاف :" خدت انطباع ايجابي عن اللاعبين، هنا مزيج جيد في المنتخب وسأقوم بتحضير لمباراة كينيا الهامة، خد انطباع بنسبة ٩٩٪ عن اللاعبين المتحمسة والتى تريد أن تفعل شئ لمنتخب مصر ..أتفقت مع اللاعيبة إننا نكون أسرة، المعسكر ده كان مهم جدًا ".





وسجل هدف مصر الوحيد لاعب وسط النادى الأهلى حمدي فتحي في الدقيقة 72 من زمن اللقاء، بعد أن دخل كبديلاً في الشوط الثانى بدل من لاعب بشكتاش التركي محمد النني، بعد إستغلال عرضية داخل منطقة الجزاء من محمود علاء.