علي عبدالله يفوز بفضية سباق 200 متر عدو في بطولة العالم بأستراليا

حقق اليوم، علي عبدالله لاعب منتخب مصر الباراليمبي الذهني لألعاب القوي، الميدالية الفضية في سباق 200م عدو للاعبين توحد ii3، في بطولة العالم بأستراليا المقامة حاليا في الفترة من ١٢ إلي ١٩ أكتوبر الجاري بمدينة بريسبان.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يشارك في البطولة بأربع منتخبات هي ألعاب القوي، السباحة، تنس الطاولة، التنس الارضي، ويقود منتخب ألعاب القوي الكابتن إسلام قنديل، والكابتن أسماء خليفه، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام".