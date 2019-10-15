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أهداف مباراة الإمارات وتايلاند

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:08 م
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أهداف مباراة الإمارات وتايلاند
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الفجر الرياضي
 
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انتهت مباراة الإمارات وتايلاند بفوز منتخب تايلاند على ضيفه الإماراتي (2-1) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

 

وسجل هدفي تايلاند كل من اللاعبين، تيراسيل دانغدا وإيكانيت بانيا، في الدقيقتين (28 و51) على الترتيب.

 

بينما سجل المهاجم الإماراتي علي مبخوت هدف الأبيض، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.


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