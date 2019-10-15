بورصة "دبي" تهبط 0.54% بختام تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:07 م
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نيفين سمير
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إنهت بورصة دبي تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.54% خاسرا 15.35 نقطة ليغلق عند مستوى 2823.86 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات باستثناء قطاع الاتصالات.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 413.6 مليون سهم محققة ما قيمته 306.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4647 صفقة لـ31 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 3 أسهم.
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.25%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.28%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.92%، فقطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.62%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.45%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 7.18%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.25%.
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