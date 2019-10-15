ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ الدقهلية: تحصين 46 ألف رأس ماشية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:16 م
Advertisements
محافظ الدقهلية: تحصين 46 ألف رأس ماشية
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن تحصين 45 ألف و649 رأس ماشية حتى الأمس ضمن الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بمختلف وحدات ومراكز المحافظة والتي بدأت في السابع من الشهر الماضي.

وشدد محافظ الدقهلية على اهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية،وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري على أنه لاتوجد أي حالات اشتباه إصابة،وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية.

بسبب الغلق حملة مفاجأة تحيل العاملين بمجزر دكرنس للتحقيق

وعلي صعيد اخر كان الدكتور عبدالمنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أحال العاملين بمجزر دكرنس للتحقيق لغلق المجزر وعدم تواجد العاملين.

جاء ذلك خلال الجولة التي شنها للتأكد من سير وانتظام العمل وإستعدادات وجاهزية المجازر والإدارات والوحدات البيطرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تفاجئ خلالها بغلق أبواب المجزر بالأقفال والجنازير.

وأشار المنجى إلى أن تحويل جميع العاملن بمجزر دكرنس للتحقيق لعدم إلتزامهم بالعمل وغلق المجزر في مواعيد العمل الرسمية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status