محافظ الدقهلية: تحصين 46 ألف رأس ماشية

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن تحصين 45 ألف و649 رأس ماشية حتى الأمس ضمن الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بمختلف وحدات ومراكز المحافظة والتي بدأت في السابع من الشهر الماضي.



وشدد محافظ الدقهلية على اهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية،وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.



من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري على أنه لاتوجد أي حالات اشتباه إصابة،وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية.



بسبب الغلق حملة مفاجأة تحيل العاملين بمجزر دكرنس للتحقيق



وعلي صعيد اخر كان الدكتور عبدالمنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أحال العاملين بمجزر دكرنس للتحقيق لغلق المجزر وعدم تواجد العاملين.



جاء ذلك خلال الجولة التي شنها للتأكد من سير وانتظام العمل وإستعدادات وجاهزية المجازر والإدارات والوحدات البيطرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تفاجئ خلالها بغلق أبواب المجزر بالأقفال والجنازير.



وأشار المنجى إلى أن تحويل جميع العاملن بمجزر دكرنس للتحقيق لعدم إلتزامهم بالعمل وغلق المجزر في مواعيد العمل الرسمية.



