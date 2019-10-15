العثور على جثة رضيع متحللة بجانب مصرف زراعي في محافظة قنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة فرشوط، بالعثور على جثة لرضيع متحللة، بالقرب من ترعة الخور بفرشوط.



تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وامرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي للتعرف على ملابسات الوفاة، وتكثيف الأجهزة الأمنية للتعرف على ملابسات الحادث.



في سياق موازٍ، عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على طفل حديث الولادة، داخل ضريح مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي في قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد عثور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على طفل حديث الولادة، داخل ضريح مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي في قنا.



وشكلت الأجهزة فريقًا بحثيًا برئاسة الرائد محمد إيهاب، مفتش المباحث، والرائد محمد مغربي، رئيس مباحث بندر قنا، والنقيب أحمد حماد، معاون اول مباحث بندر قنا، من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق منفصل، أحبطت الأجهزة الأمنية بقنا، محاولة سائق وعامل، من تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر، أثناء مرورهما بكمين أمني في قنا.



كان مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط كل من جابر.ع.م 29عامًا، سائق ورمضان م 29 عامًا، عامل من السمطا، امام قرية المعنى بمركز قنا اثناء استقلالهما سيارة ربع نقل وبتفتيش السياره تم العثور على 10 كيلو حشيش اعترفا بحيازتها بهدف الإتجار، وتم تحرير المحضر اللازم، وتحريز المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق منفصل، أصيب 5 أشخاص أمس، في تصادم أتوبيس سياحي، بطريق قنا – سفاجا، بالقرب من مصنع أسمنت النهضة.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد وقوع حادث تصادم لأتوبيس سياحي بطريق قنا - سفاجا بالقرب من مصنع أسمنت النهضة، أسفر عن إصابة ٥ أشخاص عبارة عن ٣ مصريين و٢ ألمان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

عثر أهالي مركز فرشوط، شمال محافظ قنا، على جثمان رضيع حديث الولادة متحلل، ملقى على جانب مصرف زراعي.