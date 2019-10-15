عرض أول كامل العدد للفيلم التسجيلي "عندي صورة" في سينما زاوية

شهد العرض الأول للفيلم التسجيلي عندي صورة :الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم للمخرج محمد زيدان إقبالاً جماهيرياً كبيراً، إذ نفذت جميع تذاكر العرض الذي أقيم في سينما زاوية مساء الأحد.

واستمتع الحضور بالفيلم وبالنقاش الذي دار بعد العرض بحضور المنتج مارك لطفي والمخرج محمد زيدان.

وكان الفيلم قد فاز بأربعة جوائز دولية وهي جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي حيث حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، كما نال جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طرابلس بلبنان، جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة في المهرجان القومي للسينما، والجائزة الأولى لأفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات برنامج عروض منصة الشارقة للأفلام الذي نظمته مؤسسة الشارقة للأفلام.

ويدور الفيلم حول زیدان المخرج الشاب الذي يصنع فیلما وثائقیا بمساعدة كمال الحمصاني أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، عن مطاوع عویس أقدم كومبارس في تاریخ السینما المصریة والذي عمل في أكثر من ١٠٠٠ فیلم منذ أربعینیات القرن الماضي حتى الآن.

"عندي صورة : الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم من تأليف وإخراج محمد زيدان ويشاركه البطولة كمال الحمصاني ومطاوع عويس، تصوير محمد الحديدي وموسيقى تصويرية مايكل فوزي، وتتولى MAD Solutions توزيعه في الوطن العربي.

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تواجدت شركة MAD Solutions في مهرجان أيام فلسطين السينمائية الذي أقيم في 2 إلى 9 أكتوبر بأربعة أفلام من توزيعها وهم فتوى للمخرج محمد بن محمود، ولا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي، والحلم البعيد للمخرجين مروان عمارة ويوهانا دومكي، وعالسكة للمخرجة أريج السحيري.

أيام فلسطين السينمائية هي فعالية ينظمها فيلم لاب، وتهدف إلى وضع فلسطين على خارطة صناعة الأفلام العالمية والترويج للأفلام المحلية والدولية للمساهمة في إحياء الثقافة السينمائية في فلسطين.

عن فيلم فتوى

تدور أحداث الفيلم حول إبراهيم، تونسي مقيم بفرنسا يعود إلى تونس لحضور جنازة ابنه الذي لقي مصرعه في حادث دراجة نارية. يكتشف إبراهيم أن الشاب مروان، ابنه، كان ينشط في خلية إسلامية متشددة فيسعى للتعرف على الأشخاص الذين غسلوا دماغه. يفضي به الأمر إلى الشك في نتائج الأبحاث حول ظروف وفاته.

وكان فتوى قد حصل على 18 جائزة من مهرجانات دولية عربية، والفيلم من تأليف وإخراج محمود بن محمود، وبطولة أحمد الحفيان، غالية بنعلي، وسارة الحناشي، ومن إنتاج فنون التوزيع (تونس) - لي فيلم دي فلوف (بلجيكا)، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن الحلم البعيد

أحداث الفيلم تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك. ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السنّ الذين يعملوّن في أحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.

وكان الفيلم قد حصل على الجائزة البرونزية كأفضل إسهام فني من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وهو من إنتاج رومان رويتمان (شركة مونوكل - ألمانيا)، مارك لطفي (شركة فيج ليف ستوديو- مصر) وآرني بريكنستوك (شركة فروت ماركت - ألمانيا)، وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.‎

عن فيلم لا أحد هناك

تدور أحداثه في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهاً بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، ومن توزيع MAD Solutions بكل أنحاء العالم.

عن فيلم عالسكة

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الطريق ويتناول جانب من حياة العاملين والعاملات بالسكك الحديدية في تونس، فبينما يقود أبطال الفيلم القطارات العتيقة، يدافعون عن حقهم في الاختيار بغض النظر عن المخاطر. يحتفي الفيلم بالكرامة والأمل والصمود من خلال فضح واستنكار الفساد والتراخي في أداء العمل.

والفيلم حاصل على جائزة الجمهور من مهرجان Filmer Le Travail بوانييه بفرنسا وتنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان مونبيلييه الدولي لسينما البحر المتوسط بفرنسا. وهو من إخراج أريج السحيري، ويقدم في الأدوار الرئيسية عفاف عبدلي، أحمد مراد، عصام الدين فيتاتي، خالد غربي، وإنتاج نوماديس إيماج وزينة للأفلام، بالاشتراك مع آكا للأفلام، وقناة الجزيرة الوثائقية، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.