بالأسماء.. إخلاء سبيل 100 متهم على ذمة قضية "مظاهرات 20 سبتمبر"



1- مها علي فرج علام

2- علياء محمد محمود برديسي

3- إسراء عبده إبراهيم عبده

4- منى محمد حامد علي

5- ضحى عيد جمعة صميدة

6- وسام حلمي عبد المنعم السعيد

7- محمد عصام أحمد محمد البلقاسي

8- منصور البغدادي منصور عبد الغني

9- مازن أسعد طه العباسي

10- عمر السيد أحمد علي

11- إسلام يوسف محمد شعراوي

12- محمد طارق بيومي بيومي

13- عبد المنعم محمد عبد المنعم إبراهيم

14- عبد الرحمن أمير محمد النيلي

15- هشام علي محمود محمد

16- المعاذ بالله الحسين عبد الرحمن السعدي

17- محمد عبد الرحيم محمد عبد الجواد

18- سعد أحمد سعد بدوي

19- محمد أشرف محمد إبراهيم الشوة

20- أدهم محمد محمد عبد الرحمن

21- أحمد حسانين علي حسانين

22- ياسر سلامة جمعة سليم سلامة

23- محمد محمود إبراهيم الصواف

24- إسلام مجدي العربي العوادلي

25- علي عاصم شهدي عقيلي

26- أحمد حمدي مصطفى أحمد دياب

27- محمد رضا السيد بدوي

28- محمود سامي محمد رياض الخولي

29- أحمد مسعد محمد عوض

30- محمد جمال محمود محمد زيادة

31- محمد نور عبد الموجود عبد الفتاح

32- عبد الله محمد عبد الحافظ البلتاجي

33- محمد سامي محمد عبد الله

34- مروان أسعد محمد جلال

35- محمد محمود محمد ناجي

36- يوسف حسين عبد المجيد حسين

37- محمد رضا الدوادي رجب

38- حازم ممتاز محمد أحمد

39- عبد الرحمن أحمد صبحي أحمد إبراهيم

40- إبراهيم محمود إسماعيل شعبان

41- خالد محمد زيدان زيدان النجار

42- أيمن عاطف عبد النبي أبو المجد نصار

43- محمود حسني حنفي محمد محمود

44- أحمد محمد السيد عبد العزيز

45- يوسف أسامة أحمد كمال

46- أحمد مجدي محمد محرز

47- محمد خالد مسعد الشوبكشي

48- باسم سيد أحمد عثمان

49- أسامة السيد إبراهيم الزيني

50- محمد مصطفي على علي الجندي

51- علاء وجدي مسعد أحمد شحاته

52- يوسف عبد الكريم عبد الواحد محمد

53- محمد صالح عبد القوي

54- أحمد محمد عبد الله مشعل

55- أحمد هشام شحاته سعد

56- إبراهيم طارق حسين جاد الرب

57- إسلام سيد إسماعيل موسي

58- جمال رمضان عبد الفتاح رجب

59- عمرو تامر غريب محمد الفوال

60- محمد السيد نصر مصطفى بكر

61- أحمد محمد أسامة الألفي

62- عصام فتحي محمد برهام العجيزي

63- سيف الدين صبري شاكر إبراهيم

64- محمد عبده التميمي عبده شلبي

65- محمود عوض علي عوض

66- عمر عرفة سعد إمام

67- أحمد عاطف مصباح بدر

68- محمود مصطفي إسماعيل أحمد

69- أحمد عثمان عبد الرحمن قرني

70- محمود ياسر أحمد سامي

71- أحمد محمد كمال حسن

72- خالد أحمد صبري محمد

73- أحمد مجدي عبد المنعم مرسي

74- محمد هشام محمد عبد الحفيظ

75- سيف الدين خالد حمدي محمد

76- إبراهيم محمود إبراهيم السيد

77- عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

78- عمرو عزت محمد حسين

79- محمود وحيد أحمد صالح

80- محمود مصطفي محمد مصطفي

81- محمد خالد محمد بدر

82- محمد ثروت مصطفي إسماعيل

83- محمد علي عبد الله علي

84- أنس محمد مرسي رجب موسي

85- أحمد محمد فرجاني شلقامي

86- إيهاب أشرف عبد الحميد منصور

87- علي محمد عبد الفتاح سيد

88- بهاء الدين محمد عبد الحميد مرسي

89- يوسف السيد سالم محمد محمد

90- عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

91- يوسف أحمد السيد السيد أحمد

92- ياسر محمد عوض حسين

93- عماد عبد النبي حسن ميهوب

94- كريم خالد سعد السيد عطيه

95- إبراهيم عبد المنعم إبراهيم رجب

96- يوسف شعبان برنس حسن

97- فاروق عبد الحميد ميهوب ميهوب

98- أمير حسانين عبد السلام محمد حسن

99- شريف محمد رفعت محمد يوسف

100- ياسر سلامة جمعة سليم

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 100 متهم بينهم 6 فتيات، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"مظاهرات 20 سبتمبر"، وهم: