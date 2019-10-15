بالأسماء.. إخلاء سبيل 100 متهم على ذمة قضية "مظاهرات 20 سبتمبر"
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:59 م
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مـروة هيـكل
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 100 متهم بينهم 6 فتيات، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"مظاهرات 20 سبتمبر"، وهم:
1- مها علي فرج علام
2- علياء محمد محمود برديسي
3- إسراء عبده إبراهيم عبده
4- منى محمد حامد علي
5- ضحى عيد جمعة صميدة
6- وسام حلمي عبد المنعم السعيد
7- محمد عصام أحمد محمد البلقاسي
8- منصور البغدادي منصور عبد الغني
9- مازن أسعد طه العباسي
10- عمر السيد أحمد علي
11- إسلام يوسف محمد شعراوي
12- محمد طارق بيومي بيومي
13- عبد المنعم محمد عبد المنعم إبراهيم
14- عبد الرحمن أمير محمد النيلي
15- هشام علي محمود محمد
16- المعاذ بالله الحسين عبد الرحمن السعدي
17- محمد عبد الرحيم محمد عبد الجواد
18- سعد أحمد سعد بدوي
19- محمد أشرف محمد إبراهيم الشوة
20- أدهم محمد محمد عبد الرحمن
21- أحمد حسانين علي حسانين
22- ياسر سلامة جمعة سليم سلامة
23- محمد محمود إبراهيم الصواف
24- إسلام مجدي العربي العوادلي
25- علي عاصم شهدي عقيلي
26- أحمد حمدي مصطفى أحمد دياب
27- محمد رضا السيد بدوي
28- محمود سامي محمد رياض الخولي
29- أحمد مسعد محمد عوض
30- محمد جمال محمود محمد زيادة
31- محمد نور عبد الموجود عبد الفتاح
32- عبد الله محمد عبد الحافظ البلتاجي
33- محمد سامي محمد عبد الله
34- مروان أسعد محمد جلال
35- محمد محمود محمد ناجي
36- يوسف حسين عبد المجيد حسين
37- محمد رضا الدوادي رجب
38- حازم ممتاز محمد أحمد
39- عبد الرحمن أحمد صبحي أحمد إبراهيم
40- إبراهيم محمود إسماعيل شعبان
41- خالد محمد زيدان زيدان النجار
42- أيمن عاطف عبد النبي أبو المجد نصار
43- محمود حسني حنفي محمد محمود
44- أحمد محمد السيد عبد العزيز
45- يوسف أسامة أحمد كمال
46- أحمد مجدي محمد محرز
47- محمد خالد مسعد الشوبكشي
48- باسم سيد أحمد عثمان
49- أسامة السيد إبراهيم الزيني
50- محمد مصطفي على علي الجندي
51- علاء وجدي مسعد أحمد شحاته
52- يوسف عبد الكريم عبد الواحد محمد
53- محمد صالح عبد القوي
54- أحمد محمد عبد الله مشعل
55- أحمد هشام شحاته سعد
56- إبراهيم طارق حسين جاد الرب
57- إسلام سيد إسماعيل موسي
58- جمال رمضان عبد الفتاح رجب
59- عمرو تامر غريب محمد الفوال
60- محمد السيد نصر مصطفى بكر
61- أحمد محمد أسامة الألفي
62- عصام فتحي محمد برهام العجيزي
63- سيف الدين صبري شاكر إبراهيم
64- محمد عبده التميمي عبده شلبي
65- محمود عوض علي عوض
66- عمر عرفة سعد إمام
67- أحمد عاطف مصباح بدر
68- محمود مصطفي إسماعيل أحمد
69- أحمد عثمان عبد الرحمن قرني
70- محمود ياسر أحمد سامي
71- أحمد محمد كمال حسن
72- خالد أحمد صبري محمد
73- أحمد مجدي عبد المنعم مرسي
74- محمد هشام محمد عبد الحفيظ
75- سيف الدين خالد حمدي محمد
76- إبراهيم محمود إبراهيم السيد
77- عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر
78- عمرو عزت محمد حسين
79- محمود وحيد أحمد صالح
80- محمود مصطفي محمد مصطفي
81- محمد خالد محمد بدر
82- محمد ثروت مصطفي إسماعيل
83- محمد علي عبد الله علي
84- أنس محمد مرسي رجب موسي
85- أحمد محمد فرجاني شلقامي
86- إيهاب أشرف عبد الحميد منصور
87- علي محمد عبد الفتاح سيد
88- بهاء الدين محمد عبد الحميد مرسي
89- يوسف السيد سالم محمد محمد
90- عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان
91- يوسف أحمد السيد السيد أحمد
92- ياسر محمد عوض حسين
93- عماد عبد النبي حسن ميهوب
94- كريم خالد سعد السيد عطيه
95- إبراهيم عبد المنعم إبراهيم رجب
96- يوسف شعبان برنس حسن
97- فاروق عبد الحميد ميهوب ميهوب
98- أمير حسانين عبد السلام محمد حسن
99- شريف محمد رفعت محمد يوسف
100- ياسر سلامة جمعة سليم
1- مها علي فرج علام
2- علياء محمد محمود برديسي
3- إسراء عبده إبراهيم عبده
4- منى محمد حامد علي
5- ضحى عيد جمعة صميدة
6- وسام حلمي عبد المنعم السعيد
7- محمد عصام أحمد محمد البلقاسي
8- منصور البغدادي منصور عبد الغني
9- مازن أسعد طه العباسي
10- عمر السيد أحمد علي
11- إسلام يوسف محمد شعراوي
12- محمد طارق بيومي بيومي
13- عبد المنعم محمد عبد المنعم إبراهيم
14- عبد الرحمن أمير محمد النيلي
15- هشام علي محمود محمد
16- المعاذ بالله الحسين عبد الرحمن السعدي
17- محمد عبد الرحيم محمد عبد الجواد
18- سعد أحمد سعد بدوي
19- محمد أشرف محمد إبراهيم الشوة
20- أدهم محمد محمد عبد الرحمن
21- أحمد حسانين علي حسانين
22- ياسر سلامة جمعة سليم سلامة
23- محمد محمود إبراهيم الصواف
24- إسلام مجدي العربي العوادلي
25- علي عاصم شهدي عقيلي
26- أحمد حمدي مصطفى أحمد دياب
27- محمد رضا السيد بدوي
28- محمود سامي محمد رياض الخولي
29- أحمد مسعد محمد عوض
30- محمد جمال محمود محمد زيادة
31- محمد نور عبد الموجود عبد الفتاح
32- عبد الله محمد عبد الحافظ البلتاجي
33- محمد سامي محمد عبد الله
34- مروان أسعد محمد جلال
35- محمد محمود محمد ناجي
36- يوسف حسين عبد المجيد حسين
37- محمد رضا الدوادي رجب
38- حازم ممتاز محمد أحمد
39- عبد الرحمن أحمد صبحي أحمد إبراهيم
40- إبراهيم محمود إسماعيل شعبان
41- خالد محمد زيدان زيدان النجار
42- أيمن عاطف عبد النبي أبو المجد نصار
43- محمود حسني حنفي محمد محمود
44- أحمد محمد السيد عبد العزيز
45- يوسف أسامة أحمد كمال
46- أحمد مجدي محمد محرز
47- محمد خالد مسعد الشوبكشي
48- باسم سيد أحمد عثمان
49- أسامة السيد إبراهيم الزيني
50- محمد مصطفي على علي الجندي
51- علاء وجدي مسعد أحمد شحاته
52- يوسف عبد الكريم عبد الواحد محمد
53- محمد صالح عبد القوي
54- أحمد محمد عبد الله مشعل
55- أحمد هشام شحاته سعد
56- إبراهيم طارق حسين جاد الرب
57- إسلام سيد إسماعيل موسي
58- جمال رمضان عبد الفتاح رجب
59- عمرو تامر غريب محمد الفوال
60- محمد السيد نصر مصطفى بكر
61- أحمد محمد أسامة الألفي
62- عصام فتحي محمد برهام العجيزي
63- سيف الدين صبري شاكر إبراهيم
64- محمد عبده التميمي عبده شلبي
65- محمود عوض علي عوض
66- عمر عرفة سعد إمام
67- أحمد عاطف مصباح بدر
68- محمود مصطفي إسماعيل أحمد
69- أحمد عثمان عبد الرحمن قرني
70- محمود ياسر أحمد سامي
71- أحمد محمد كمال حسن
72- خالد أحمد صبري محمد
73- أحمد مجدي عبد المنعم مرسي
74- محمد هشام محمد عبد الحفيظ
75- سيف الدين خالد حمدي محمد
76- إبراهيم محمود إبراهيم السيد
77- عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر
78- عمرو عزت محمد حسين
79- محمود وحيد أحمد صالح
80- محمود مصطفي محمد مصطفي
81- محمد خالد محمد بدر
82- محمد ثروت مصطفي إسماعيل
83- محمد علي عبد الله علي
84- أنس محمد مرسي رجب موسي
85- أحمد محمد فرجاني شلقامي
86- إيهاب أشرف عبد الحميد منصور
87- علي محمد عبد الفتاح سيد
88- بهاء الدين محمد عبد الحميد مرسي
89- يوسف السيد سالم محمد محمد
90- عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان
91- يوسف أحمد السيد السيد أحمد
92- ياسر محمد عوض حسين
93- عماد عبد النبي حسن ميهوب
94- كريم خالد سعد السيد عطيه
95- إبراهيم عبد المنعم إبراهيم رجب
96- يوسف شعبان برنس حسن
97- فاروق عبد الحميد ميهوب ميهوب
98- أمير حسانين عبد السلام محمد حسن
99- شريف محمد رفعت محمد يوسف
100- ياسر سلامة جمعة سليم
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