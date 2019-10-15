"لما يكون بنتك شبهك أكثر منك" رانيا فريد شوقي مع إبنتها

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي حبها الشديد لإبنتها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت صورة جمعتها بها من أحد المناسبات، وعلقت على الصورة قائلة: "عزيزتي أتمنى أن تعيش حياتك على أكمل وجه وأن تجد دائمًا أسبابًا للابتسام ، وأن تجدى ما تضحك عليه ، وأن تحب شخصًا ما لم يعد غدًا، أتمنى لك سوى الأفضل في الحياة".وفى سياق آخر تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية "الملك لير" بشكل منتظم بجوار بطل العرض، الفنان يحيى الفخراني."الملك لير" يشارك في بطولتها الفنان يحيى الفخراني،النجوم أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، ايمن الشيوي، ناصر سيف، حمادة شوشة، إخراج تامر كرم، ترجمة الدكتورة فاطمة موسى.وشاركت الفنان رانيا فريد شوقي مؤخرا في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي التي انتهت أول أمس، وقالت في تصريح لها إن مهرجان الاسكندرية السينمائي ملتقى للفنون من جميع دول البحر المتوسط، معبرة عن سعادتها لتجربتها الثانية بأن تكون عضوة للجنة تحكيم مسابقة الافلام القصيرة، فضلًا عن مشاهدتها افلام قصيرة متنوعة من جميع انحاء الدول العربية والاروبية، وذلك لأن الفن ليس له وطن فهو رحال بين دول العالم، متمنية أن تكون الدورة الـ35 للمهرجان والذي اهدت للنجمة "نبيلة عبيد"، موفقه لجميع المتسابقين.