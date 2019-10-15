ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جامعة الفيوم تطبق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:52 م
Advertisements
جامعة الفيوم تطبق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين
Advertisements
طباعة
ريهام على
 
Advertisements
أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم ( 2225)، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بجامعة الفيوم، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1627) لسنة 2019، ومنشوري وزارة المالية رقمي 8 و11 لسنة 2019، المشار إليهما بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وإعمال أحكامها بالدقة والسرعة الواجبة، ويحال من يخالف ذلك إلى المساءلة القانونية.

حيث قد أصدرت وزارة المالية المصرية، كتابًا دوريًا بشأن تطبيق الحافز التكميلي وصولًا للحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، بعد أزمة عدم تطبيقه في بعض الجهات الحكومية.

وأوضحت المالية، في كتابها رقم (96 ) لسنة 2019، أن متوسط إجمالي الأجر الشهري بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ما يلي:

أولًا: الأجر الوظيفي للموظف في 30 يونيو 2019 مضافًا إليه العلاوة الدورية، المقررة بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية، إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت إليه في يوليو 2019.

ثانيًا: الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019، ويشمل المعدل الشهري لكافة ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أيًا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها.

ثالثًا: الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الوظيفي والأجر المكمل سالف الذكر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status