جامعة الفيوم تطبق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين



أولًا: الأجر الوظيفي للموظف في 30 يونيو 2019 مضافًا إليه العلاوة الدورية، المقررة بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية، إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت إليه في يوليو 2019.



ثانيًا: الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019، ويشمل المعدل الشهري لكافة ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو صرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد أيًا كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها.



ثالثًا: الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الوظيفي والأجر المكمل سالف الذكر.





أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم ( 2225)، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بجامعة الفيوم، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1627) لسنة 2019، ومنشوري وزارة المالية رقمي 8 و11 لسنة 2019، المشار إليهما بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وإعمال أحكامها بالدقة والسرعة الواجبة، ويحال من يخالف ذلك إلى المساءلة القانونية.حيث قد أصدرت وزارة المالية المصرية، كتابًا دوريًا بشأن تطبيق الحافز التكميلي وصولًا للحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، بعد أزمة عدم تطبيقه في بعض الجهات الحكومية.وأوضحت المالية، في كتابها رقم (96 ) لسنة 2019، أن متوسط إجمالي الأجر الشهري بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ما يلي: