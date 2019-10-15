بـ"أسلوب الخطف".. حبس 4 عاطلين في سرقة حقائب المواطنين بالوراق



وتعود بداية الواقعة، بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق، حول قيام كل من "سيد. ع. أ. م"، 27 عاما، عاطل، سبق اتهامه في عدد 5 قضايا سرقة هروب من المراقبة وسلاح أبيض، و"فضل سيد.ف" 19 عاما، عاطل، "سعد.س.ف"، 18 عاما، عاطل، و"كريم.م.س" 18 عاما عاطل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب العديد من حوادث السرقات المتنوعة خطف حقائب.



وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبإعداد الأكمنة للمتهمين، تمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من حوادث سرقات الحقائب، وأرشد المتهمين عن أماكن تصرفيهم وإخفائهم للمسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لاتهامه بسرقة الحقائب بمنطقة الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات.