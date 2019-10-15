مسرح الرياض يستضيف 3أيام في الساحل

يشهد موسم الرياض تقديم عدد من العروض المسرحية لفنانين من الخليج ومصر والسعودية حيث تعرض مسرحية " 3 أيام في الساحل" علي مسرح الرياض بالسعودية.

ويبدأ العرض الأول لمسرحية " 3 أيام في الساحل" لنجم الكوميديا "محمد هنيدي" يوم الخميس المقبل بالسعودية والتي تعتبر من إحدي فعاليات الرياض، إضافة إلي ذلك يتم عرض المسرحية لمدة 4 أيام " الخميس ،الجمعة، السبت والأحد" ثم بعد ذلك تعود أسرة العمل إلي القاهرة

والجدير بالذكر أن3 أيام في الساحل من إخراج"مجدي الهواري " وتأليف "حاتم حسين" وأيضا يساهم كلاً من" بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد فتحي وسامية الطرابلسي" في بطولة المسرحية.

ويذكر أن هنيدي قد قام بعرض المسرحية في المملكة العربية السعودية بالفترة الماضية، كما أعلنت هيئة الترفيه وذلك ضمن موسم "جدة" والتي حازت إعجاب الجمهور السعودي بعد أن تم عرضها علي أحد المسارح هناك.

ويشار الي ان محمد هنيدي قد تم تكريمه في مهرجان الجونة لدورته الثالثة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" وتكريمه مرات عدة نظراً لموهبته الفنية الرائعة ولما حققه من إنجازات في الوسط الفني حيث كرم في مهرجان تطوان الدولي للسينما.

وفي سياق منفصل جاء تكريمه ايضًا في مهرجان الرباط بالمغرب نتيجة لمجمل أعماله السينمائية التي قدمها طوال حياته الفنية وأيضا في" نادي سبوتينج القطامية" تحت اشراف وزارة البترول بعد اختياره كأفضل ممثل.

وتعد آخر أعماله فيلم "عنتره ابن شداد" والذي قد شارك فيه بعد غيابه عامين عن السينما وأشاد باستعداده لبطولة فيلم "كينج سايز" والذي يلعب هنيدي دور عقلة الإصبع وهذا الفيلم من تأليف "عمر طاهر" وإخراج "إسلام خيري".

ووأوضح هنيدي أن حلمه منذ وقت طويل أن يجسد دور عقلة الإصبع لنقل ما يشعر به قصار القامة وأشار هنيدي لفرصة حضور قصار القامة بعرض خاص كما أنه سيعطي 100 شخص الذين يشاركون هذا الفيلم علي حسابهم علي الفيس بوك حضور العرض الخاص للفيلم بصحبة بطله بشرط ألا يتجاوز طوله 165 سينتمتراً