بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات ..فيديا بالان تنشر بوستر جديد لفيلم Shakuntala Devi

ونقل موقع "إنديا توداي" البوستر الرسمي الجديد للفيلم نقلا عن الصفحة الرسمية للنجمة فيديا بالان على موقع تويتر، وذكر الموقع أن الفيلم مستوحى من قصة حياة عالمة الرياضيات الهندية الشهيرة Shakuntala Devi.

واختير لمهمة إخراج الفيلم، المخرج "أنو مينون" ومن المقرر طرحه قريبا في صالات العرض السينمائية بحلول صيف عام 2020.



كما سبق وأن تم الإعلان عن إنضمام النجمة الشابة "سانيا مالهوترا" لفيلم النجمة فيديا بالان الجديد، حيث ستجسد "سانيا" دور ابنة عالمة الرياضيات الشهيرة Shakuntala Devi بالفيلم.



وكان أول ظهور لعالمة الرياضيات الهندية الشهيرة Shakuntala Devi، وهي في عمر الخامسة، حين قامت بحل مسائل رياضيات مخصصة للشباب في عمر الـ 18.



وبالرغم من عدم تلقيها للتعليم المناسب ضمنت لها موهبتها الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1982، وبجانب موهبته الفذة في علوم الرياضيات، عرفت العالمة الهندية Shakuntala Devi، بكونها خبيرة في علوم الفضاء ومؤلفة لكتب الطبخ، ورائية.

وسافرت Shakuntala Devi حول العالم لنشر علومها بالرياضيات، وقدمت العديد من المحاضرات بعدد كبير من الدول، عبرت النجمة فاديا بالان عن حماستها وسعادتها بتجسيد شخصية العالمة المشهور باسم Human Computer.



وتعد النجمة فيديا بالان واحدة من كبار نجوم بوليوود، منذ أن بدأت مسيرتها الفنية في عام 2003 بظهورها في فيلم Bhalo Theko.



وقدمت منذ ذلك الوقت مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية كان أبرزها فيلم Lage Raho Munna Bhai الذي طرح في عام 2006، وفيلم Salaam-e-Ishq: A Tribute to Love الذي طرح بصالات العرض في عام 2007، وفيلم Eklavya: The Royal Guard الذي طرح خلال العام نفسه.

وفيلم Kismat Konnection الذي طرح في عام 2008، والفيلم الناجح No One Killed Jessica الذي طرح في عام 2011، وفيلمي Dum Maaro Dum وThe Dirty Picture اللذان طرحا في عام 2011.

وحفظت فيديا لنفسها مكانة مميزة ضمن نجوم الصف الأول ببوليوود حين طرح لها فيلم Once Upon ay Time in Mumbai Dobaara!، في عام 2013.



وفيلم Shaadi Ke Side Effects، الذي وضعها ضمن فئة نجوم بوليوود أصحاب الأعمال السينمائية الإجتماعية العميقة أمثال النجم عامر خان والنجم أكشاي كومار.



ومن أحدث الأفلام التي طرحت لها، فيلم Kahaani 2: Durga Rani Singh الذي طرح عام 2018، وفيلم N.T.R: Kathanayakudu وفيلم Nerkonda Paarvai، وفيلم Mission Mangal الذي تشارك في بطولته النجم أكشاي كومار والنجمة سوناكشي سنها، وهي بالكامل أفلام طرحت خلال عام 2019.

وكان للنجمة ديفيا بالان عدد من الأعمال التليفزيونية البارزة، منها مسلسل Hum Paanch الذي تم بثه عام 1995، وبرنامج تليفزيوني بعنوان No More Kamzor الذي تم بثه على القنوات الهندية في عام 2014 وكانت ديفيا هي مقدمته الرسمية.



كما ظهرت ديفيا بالعديد من الفيديوهات الموسيقية كومديل كان أبرزها فيديو أغنية "Aana Meri Gully"، وفيديو أغنية "Main Nashe Mein Hoon" وفيديو أغنية "Kisson Ki Chadar" وفيديو أغنية "Jaani Na".



