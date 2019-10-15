أقوى عروض اولاد رجب في فروعه على مستوى الجمهورية
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:41 م
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عروض أـولاد رجب
تعتمد سلاسل محلات أولاد رجب على مستوى الجمهورية على تقديم العديد من العروض والخصومات على بعض المنتجات والسلع التي يحتاج اليها المواطن في حياته اليومية باسعار تننافسية تساعد المواطن على تخفيف الاعباء عن كاهلة في ظل ضغوطات وأعباء الحياة والظروف الاقتصادية، وذلك بالمقارنة بغيرها من السلال التجارية وننشر فيما يلي كتالوج عروض اولاد رجب اكتوبر 2019، وتبدأ عروض أولاد رجب خلال الشهر الحالى من 10 أكتوبر وتنتهى في 24 أكتوبر الجارى وجاءت كما يلي:
عروض اولاد رجب في مصر
تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.
عروض اولاد رجب منتجات الألبان
تضمنت تخفيضات اولاد رجب العددي من السلع والمواد المعلبة التى شكل أهمية كبرى لدى المستهلك هى (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات، فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ ، جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث، جبنة بريزيدون انواع).
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