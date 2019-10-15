عشرات الضحايا وإجلاء المئات.. التفاصيل الكاملة حول إعصار "هاجيبيس" في اليابان

اجتاح إعصار "هاجيبيس" عددًا من المناطق في اليابان مؤخرًا، تسبب في كوارث عدة، كإخلاء المنازل وقطع المياه، ليسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.





يعد هاجيبيس أحد أعتى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ عقود اجتاح الأرخبيل مساء السبت ترافقه رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة.





انقطاع المياه عن 82 ألف منزل

وتسبب الإعصار في انقطاع المياه عن 82 ألف منزل في 14 محافظة بينها فوكوشيما في حين غمر طوفان نهرى محطة تحلية مياه في ايواكى.





ارتفاع الضحايا إلى 70 قتيلًا

وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب اليابان، إلى حوالى 70 قتيلًا، بحسب ما أفادت شبكة التلفزيون العمومية "أن أتش كي".





وقالت الشبكة - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" اليوم الثلاثاء - إن عمليات البحث عن 15 مفقودا لا تزال مستمرة بعد مرور ثلاثة أيام على الإعصار المدمر.





إخلاء المنازل

ولجأ قطاع كبير من المواطنين إلى سكنى المخيمات، بعدما تهدمت منازلهم، وقام عمال الإنقاذ بإخلاء العديد من المناطق التى ضربها الإعصار.





تعزية مصر

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي في ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب عددًا من المناطق في اليابان مؤخرًا، مما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.





وأكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب اليابان في ذلك الموقف، مُتمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، ومُعربًا عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الياباني الصديق لتلك المحنة.





تعزية كوريا الجنوبية

كما أعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لى ناك-يون، عن تعازيه لضحايا الإعصار "هاجيبيس" في اليابان.





ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن رئيس الوزراء "لي" قوله -خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم-، إن الإعصار تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية وأسفر عن وقوع خسائر في الأرواح وخلف أضرارًا مادية جسيمة.





تعزية باكستان

كما أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوى، عن خالص التعازى في ضحايا إعصار اليابان، مبديًا حزنه العميق على خسائر الأرواح جراء إعصار هاجيبيس.

وقدم علوى، نيابة عن باكستان حكومة وشعبا، التعازى والمواساة إلى اليابان حكومة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا تضامن ووقوف باكستان إلى جوار الشعب الياباني في هذه المحنة.



