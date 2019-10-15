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موقعة الـ"27 عمارة".. كيف تواجه محافظة قنا مخاطر السيول؟ (صور)

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:46 م
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موقعة الـ27 عمارة.. كيف تواجه محافظة قنا مخاطر السيول؟ (صور)
جانب من الفعاليات
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بسام عبدالحميد
 
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بث مباشر لسيناريو ومحاكاة فعلية للحماية من مخاطر السيول بمدينة قنا الجديدة "الحي الثاني موقع الـ 27 عمارة" من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد ومدير الادارة العامة للازمات والكوارث بالديوان العام ومندوبي وزارة التنمية المحلية متمثلين في مدير إدارة الازمات ومسئول التدريب بإدارة التخطيط بوزارة التنمية المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن سيناريو المحاكاة افترض تضرر وحدات الاسكان الاجتماعي بالحي الثاني نتيجة تعرضها لأمطار غزيرة وسيول مما أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح والمنشئات والمرافق والمباني والطرق، لافتا ان السيناريو تضمن اعادة فتح الطرق المؤدية من إلى وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تعرضها لمياه السيول والسيطرة على حريق اندلع بأحدي الشقق السكنية نتيجة ماس كهربائي وإنقاذ المحتجزين بها وانتشال سيارة جرفها السيل بها عدد من الاشخاص.

وأشار إلى أن الهدف من السيناريو هو الوقوف على مدي جاهزية الاجهزة التنفيذية لمجابهة الازمات والكوارث حال وقوعها، مؤكدا أهمية التدريب في صقل ورفع القدرات باعتباره مكون اساسي من مكونات استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث التي تولي القيادة السياسية اهمية كبيرة لتنفيذها بكافة المحافظات.

وأوضح محافظ قنا، أنه شارك في السيناريو عدد من معدات وسيارات الوحدة المحلية لمدينة قنا ومديرية الري والاسعاف والحماية المدنية والمرور والشرطة والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مضيفا ان مديرية التضامن الاجتماعي قامت بتجهيز مخيم الايواء العاجل بمركز الاغاثة بمنطقة المعنا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني (جمعية الاهلال الأحمر - جمعية مصر الخير).
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