إرسال عينات من وجبة "بيض ولانشون" تسببت بتسمم أب وطفلتيه بالجيزة لـ"المعمل الجنائي"





وأوضح التقير الطبي المبدئي، استقرار حالتهم الصحية، فيما أرسلت النيابة عينات المأكولات للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.





وتعود بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من مستشفى الحوامدية بوصول كل من إيهاب عبدالوهاب محمد 38 عامًا، نورا إيهاب عبدالوهاب محمد 12 عامًا، وحبيبة إيهاب عبدالوهاب محمد 9 سنوات، مصابين بحالة تسمم، وعلى الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبعمل التحريات تبين إصابتهم بحالة تسمم بسبب تناولهم وجبة لانشون وجبنة وبيض.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تسمم أب يدعى إيهاب عبدالوهاب محمد 38 عامًا، ووابنتيه نورا 12 عامًا، حبيبة 9 سنوات، إثر تناولهم وجبة لانشون وبيض وجبنة مسممة، فيما استعلمت النيابة عن حالتهم الصحية، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.