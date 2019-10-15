ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بناء على رغبة الجمهور .... "المتفائل " ماتينيه كل أحد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:42 م
Advertisements
بناء على رغبة الجمهور .... المتفائل ماتينيه كل أحد
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
أعلن الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح انه تقرر وبناء على رغبة الجمهور تقديم حفلة ماتينيه لعرض " المتفائل" من إنتاج الفرقة، وذلك أيام الأحد من كل أسبوع لتبدأ في تمام السابعة والنصف مساء، بينما يقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام التاسعة مساء بالمسرح القومي بالعتبة.

وجدير بالذكر ان عرض "المتفائل" يشهد اقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يوليو الماضي، حيث تم مد العرض ثلاث مرات بناء على رغبة الجمهور.

وتدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سامح حسين المتفائل القومي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
1
x
16:00
0
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status