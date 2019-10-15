بناء على رغبة الجمهور .... "المتفائل " ماتينيه كل أحد
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:42 م
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شيماء عطية
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أعلن الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح انه تقرر وبناء على رغبة الجمهور تقديم حفلة ماتينيه لعرض " المتفائل" من إنتاج الفرقة، وذلك أيام الأحد من كل أسبوع لتبدأ في تمام السابعة والنصف مساء، بينما يقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام التاسعة مساء بالمسرح القومي بالعتبة.
وجدير بالذكر ان عرض "المتفائل" يشهد اقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يوليو الماضي، حيث تم مد العرض ثلاث مرات بناء على رغبة الجمهور.
وتدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.
وجدير بالذكر ان عرض "المتفائل" يشهد اقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يوليو الماضي، حيث تم مد العرض ثلاث مرات بناء على رغبة الجمهور.
وتدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.
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