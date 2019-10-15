تعرف على جدول عروض ومواعيد مهرجان شنت للأفلام القصيرة
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:41 م
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شيماء عطية
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يستعد مهرجان شنت للأفلام القصيرة لإطلاق نسختة السابعة بالقاهرة والسابعة عشر دوليًا، بمشاركة مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة
من مصر والعالم، وذلك في الفترة من ۱۷ إلى ۲۰ أكتوبر ۲۰۱۹.
وتُقدم عروض المهرجان في كل من كمت هاوس في المعادي بالمجان، وفي سینما زاوية بتذكرة قيمتها ٥٠ جنيه.
مهرجان شنیت للأفلام القصيرة هو حدث سينمائي بمنظور فريد، تُقام فاعلياته في ٨ مدن ب٥ قارات في نفس الوقت، يقوم المهرجان على ٣ أساسيات أفلام، مرح، واحتفالات.
ويأتي برنامج المهرجان على النحو التالي:
الخميس 17 أكتوبر بسینما زاوية في وسط البلد وکمت هاوس بالمعادي
۷ مساء: صنع في مصر
۹ مساء: المسابقة الدولية - مجموعة ۲.
الجمعة 18 أكتوبر بکمت هاوس بالمعادي فقط
٥ مساءً شنت الوثائقية.
الجمعة 18 أكتوبر بسینما زاوية في وسط البلد وکمت هاوس بالمعادي
۷ مسا: شطة
٩ مساء: المسابقة الدولية - مجموعة 1.
السبت 19 أكتوبر بکمت هاوس بالمعادي فقط
٥ مساء: المسابقة الدولية - مجموعة ۳
۷ مساء: صنع في مصر
الأحد ٢٠ أكتوبر بكمت هاوس المعادي فقط
۷ مساء: شنت للرسوم لمتحركة
و٩ مساء: شنت كوميدي.
من مصر والعالم، وذلك في الفترة من ۱۷ إلى ۲۰ أكتوبر ۲۰۱۹.
وتُقدم عروض المهرجان في كل من كمت هاوس في المعادي بالمجان، وفي سینما زاوية بتذكرة قيمتها ٥٠ جنيه.
مهرجان شنیت للأفلام القصيرة هو حدث سينمائي بمنظور فريد، تُقام فاعلياته في ٨ مدن ب٥ قارات في نفس الوقت، يقوم المهرجان على ٣ أساسيات أفلام، مرح، واحتفالات.
ويأتي برنامج المهرجان على النحو التالي:
الخميس 17 أكتوبر بسینما زاوية في وسط البلد وکمت هاوس بالمعادي
۷ مساء: صنع في مصر
۹ مساء: المسابقة الدولية - مجموعة ۲.
الجمعة 18 أكتوبر بکمت هاوس بالمعادي فقط
٥ مساءً شنت الوثائقية.
الجمعة 18 أكتوبر بسینما زاوية في وسط البلد وکمت هاوس بالمعادي
۷ مسا: شطة
٩ مساء: المسابقة الدولية - مجموعة 1.
السبت 19 أكتوبر بکمت هاوس بالمعادي فقط
٥ مساء: المسابقة الدولية - مجموعة ۳
۷ مساء: صنع في مصر
الأحد ٢٠ أكتوبر بكمت هاوس المعادي فقط
۷ مساء: شنت للرسوم لمتحركة
و٩ مساء: شنت كوميدي.
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