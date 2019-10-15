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العداءة أفنان صالح تتوج بالذهبية الثانية في بطولة العالم بأستراليا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:00 م
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العداءة أفنان صالح تتوج بالذهبية الثانية في بطولة العالم بأستراليا
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الفجر الرياضي
 
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حققت أفنان صالح الشرقاوي لاعبة منتخب مصر البارليمبي الذهني لألعاب القوي، الميدالية الثانية لها في بطولة العالم بأستراليا والمقامة حاليا في مدينة بريسبان خلال الفترة من ١٢ ألي ١٩ أكتوبر الجاري.

 

وتوجت أفنان بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 800م عدو للاعبين من ذوي التوحد ii3.

 

وكانت اللاعبة قد فازت أمس الإثنين، بالميدالية الذهبية في مسابقة ١٥٠٠م عدو، وأضافت اليوم ذهبية جديدة تضاف لمنتخب مصر في البطولة التي تعد أكبر وأهم حدث رياضي تنافسي للاعبين من ذي الإعاقات الذهنية حول العالم.

 

ويشارك الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، في البطولة بأربع منتخبات هي ألعاب القوي، السباحة، تنس الطاولة، التنس الارضي، ويقود منتخب ألعاب القوي الكابتن إسلام قنديل، والكابتن أسماء خليفه، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام".

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