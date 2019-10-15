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مقتل وإصابة جنود أتراك بقذائف الهاون في محيط منبج السورية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:59 م
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مقتل وإصابة جنود أتراك بقذائف الهاون في محيط منبج السورية
جنود أتراك
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي تركي وإصابة 8 آخرين، اليوم الثلاثاء، في قصف بقذائف الهاون شنته قوات سوريا الديمقراطية على تجمع للجنود الأتراك.

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل الجندي نتيجة القصف المدفعي للمقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية.

 

ولم يحدد بيان وزارة الدفاع الموقع الذي قتل فيه الجندي، لكنه أفاد بأن الجيش التركي رد على مصدر النيران وقتل 15 "إرهابيا" على الأقل.

 

وتخوض القوات التركية وفصائل سورية موالية لها عملية في سوريا ضد المقاتلين الأكراد، الذين تصفهم أنقرة بـ"الإرهابيين"، رغم الدور الأساسي الذي لعبوه بدعم من الغرب في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

وقتل 5 جنود أتراك منذ انطلاق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، يوم الأربعاء الماضي.

 

وفي هذه الأثناء، قتل مدنيان وأصيب 12 بجروح عند بلدة دنيسر التركية الحدودية في محافظة ماردين، وفقما أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

 

وتعرضت البلدات الحدودية التركية كذلك لقصف مدفعي عنيف من مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا، أسفر عن مقتل 20 مدنيا منذ بدء العملية، بينما هرب الآلاف من المناطق الحدودية.

 

من جانبها، قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، إن 23 من مسلحيها قتلوا في معارك مع القوات التركية في شمال سوريا يوم الاثنين.

 

ولم يذكر البيان العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الغزو التركي، بحسب وكالة "رويترز".

 

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