انطلاق النشاط الرياضي الداخلي في الجامعات

بدأت الجامعات المصرية الاستعداد لانطلاق دوري الجامعات المصرية موسم 2019 / 2020 ، في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك من خلال إطلاق النشاط الرياضي الداخلي بكل جامعة من الجامعات المصرية.





وبدأت اللجان الرياضية في الجامعات المصرية، في اختبار وتصفية جميع الطلبة المشاركين في المنافسات الداخلية بين كليات كل جامعة في كل الألعاب من اجل اختيار وانتقاء العناصر المناسبة لتمثيل الجامعة في دوري الجامعات المصرية والذي يبدأ في نوفمبر المقبل.



