ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق النشاط الرياضي الداخلي في الجامعات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:00 م
Advertisements
انطلاق النشاط الرياضي الداخلي في الجامعات
جانب من المنافسات
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
بدأت الجامعات المصرية الاستعداد لانطلاق دوري الجامعات المصرية موسم 2019 / 2020 ، في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك من خلال إطلاق النشاط الرياضي الداخلي بكل جامعة من الجامعات المصرية.

وبدأت اللجان الرياضية في الجامعات المصرية، في اختبار وتصفية جميع الطلبة المشاركين في المنافسات الداخلية بين كليات كل جامعة في كل الألعاب من اجل اختيار وانتقاء العناصر المناسبة لتمثيل الجامعة في دوري الجامعات المصرية والذي يبدأ في نوفمبر المقبل.

من جانبه أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهاته بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي داخل الجامعات المصرية، وإعادة الروح للرياضة داخل الجامعات من أجل بناء جيل قوي، واكتشاف مواهب جديدة تخدم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
2
العراق
تايبيه
1
x
13:40
2
أستراليا
تايلاند
0
x
14:00
0
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status