د.حماد عبدالله يكتب: هل يمكن أن نتصور هذا المشهد !!

بالأمس تحدثت عن الشارع القاهري المسكين وتحدثت عن حكومة لم تستطع الوصول إلى حلول فى كثير من شئون المصريين من تعليم وصحة ودعم وطرق ومداخلات مرور حتى المرور الشيئ الذي يمكن لآي مدير ناجح أن ينظمه وأن يفرض سلطة الدولة على الخارجين عن القانون فى الشارع المصري مثل إكتظاظ الأرصفة بالباعة الجائلين ومثل الإنتظار فى أماكن غير مخصصه للإنتظار وتوقف الحياه فى شرايين الطرق بالعاصمة ولكن أن تمتد هذه الاستهتارات وهذا التسيب فى طرق أو شوارع تعتبر هى شرايين حياة فعلاً لمصاب أو مريض أو لإنقاذ بشر عن طريق إسعاف أو سياره مطافىء أو سياره نجدة تحتاج الدخول إلى مرماها أو غرضها شيىء لايمكن السكوت عليه يجب أن تتحرك الحكومة فورا بكل الوسائل لإنقاذ شريان واحد فى منطقة بعينها لكى تنقذ مريض أو تسعف حريق على الإطفاء أو غيره من الاشياء(شديدة الإستعجال ) والى الحكومة وإدارة مرورها فى العاصمه هذه النماذج شارع القصر العينى شارع تقع فيه المستشفى الأولى فى مصر حيث يقع مجمع مستشفيات الدولة مستشفى أبو الريش للأطفال ومستشفى القصر العينى الفرنساوى ومستشفى القصر العينى العام وكلية طب القصر العينى ومستشفاها الخاص ومستشفى طب الأسنان ومستشفى الأورام ومعهد الأورام ومستشفى الحيوان والمسماة ( مستشفى الكلب ) ومستشفى ومعهد الأمراض المستوطنة ومستشفى الأمراض للبلاد الحاره ومعهد السكر ومستشفاه والمركز الطبى للإسعاف ودار الحكمة ( نقابة الاطباء ) وغالبية عيادات كبار أطباء مصر فى شارع القصر العينى والشارع الموازى له كورنيش النيل من التحرير حتى فم الخليج والمبتديان هذا الشارع المكتظ بكل هذه المراكز التى يحتاجها المواطن المصرى ماذا فعلت الحكومة فى هذا الشارع لا شيىء غير أنها أصدرت أوامرها لرجال المرور بغلق الطريق أمام السيارات فى إشارة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب لمرور عضو أو مرور مسئول أو مرور (عفريت) فى بعض الأحيان حيث توقف الإشارة كل سيل السيارات ولا تجد أى أحد (يمر) ويعلم عنه عساكر المرور فى هذه الإشارة ولا مجيب لمن ينادى يا ناس فيه مريض مطلوب نقله للمستشفى لا مجيب على عمود رأى ولا مجيب على تليفزيون ينادى أى أحد للتدخل !! لا شيء صمت تام (خرس أعوذ بالله) !!





شيىء أخر لافت للنظر نموذج أخر من العبث فى الشارع الواصل بين مستشفى السلام ومستشفى النيل بدراوى أسفل كوبرى المعادى طريق الكورنيش حيث يربط بين المستشفيين شارع يكتظ بسيارات لأكثر من معرض سيارات إستخدم الشارع باركينج خاص به على الضفتين لشارع عرضه لا يزيد عن (عشرة أمتار) نعم عشرة أمتار يقف فيها سيارتان للمعارض والطريق (ذهاب وإياب) وتقف سيارات الإسعاف حاملة المرضى ترغب الوصول إلى مائة متر فقط إلى المستشفى لكن دون جدوى ويرفع المريض على أكتاف أهله للجرى فى الشارع للحاق بإسعاف الطوارىء أحد المستشفيين ولا مجيب ولا سائل ولا مسئول رغم أن هاتين المستشفيتين خصصا لكبار القوم من المسئولين .





مطلوب تعيين مسئول له نظرة وله رؤية وله قدر من المجاملة على الأقل لحل مشكلة هذا الشارع حيث المصيبة الأكبر أنه لا عسكرى واحد أو حتى (خيال مأتة ) موضوع فى هذا المكان لإنقاذ موقف !





هذه النماذج من العبثية فى الشارع المصرى تودى بحياة الناس والبشر إلى بارئها..هل هناك حل عند الحكومة وإدارة مرورها الذكية !!



