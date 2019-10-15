ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الالتهاب السحائي.. تعرف على أسباب وأعراض وطرق الوقاية من "المرض المميت"

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:44 م
Advertisements
الالتهاب السحائي.. تعرف على أسباب وأعراض وطرق الوقاية من المرض المميت
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ما هو الالتهاب السحائي؟

الالتهاب السحائي هو التهاب السحايا الموجودة في الغلاف للدماغ والحبل الشوكي، ويأتي الالتهاب السحائي عادة عن فيروس أو جرثومة "المكورة السحائية"، وينتقل عن طريق قطيرات الإفرازات التنفسية أو إفرازات الحلق، كما ينجم غالبًا عن عدوى (جرثومية أو فيروسية أو فطرية)، ويمكن أن ينتج أيضًا عن تهييج كيميائي ونزف تحت العنكبوتية، وسرطان، وحالات أخرى.

طرق عدوى مرض الالتهاب السحائي

هناك جراثيم مختلفة عديدة يمكن أن تسبب الالتهاب السحائي، وهذه الجراثيم تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق رزاز التنفس أو إفرازات الحلق من الحَمَلة، والتلامس، مثل التقبيل، أو العطاس أو السعال على شخص ما، أو العيش في أماكن مغلقة (مثل: مهجع، والتشارك في أواني الأكل أو الشرب) مع شخص مصاب بالعدوى (حامل)، يسهِّل انتشار المرض.

أعراض الالتهاب السحائي

- الصداع بسبب الضوء

- الحُمّى

- تيبس الرقبة عند تحريكها في المستوى الأمامي أو الخلفي، ومن الممكن أن لا تظهر هذه العلامة لدى الأطفال والمسنين.

- تغيير في درجة الوعي

- الغثيان والتقيؤ

- نوبات اعتلال عمل أعصاب الجمجمة. 

- أعراض الالتهاب السحائي للرضع والأطفال: (فرط التهيّج - اضطراب في عادات الأكل).

أسباب الالتهاب السحائي  وعوامل الخطر

من ضمن أسباب الالتهاب السحائي:

- المكوّرات الرّئويّة  (المسؤولة عن نصف الحالات تقريبًا، وتُعتبر المسبّب للقسم الأكبر من حالات الموت).

- المكوّرات السّحائيّة (والتي تظهر أحيانًا بصورة طفح جلدي منتشر، مكوّن من نقاط بارزة ذات اللون الأرجواني).
 
- المكوّرات المستديمة (نسب الإصابة بهذه الجرثومة في تراجُع مستمر منذ أصبح التطعيم مقبولاً، بل وموصى به للأطفال).

أكثر الناس عُرضةً للإصابة بمرض الالتهاب السحائي

المصابون بالتهاب الأذن الداخليّة، التهاب الجيوب في الوجه.

المصابون بالتهاب الرئتين والتهاب الشَّغاف.

أسباب آخرى للتعرض لمرض الالتهاب السحائي

- التليف الكبدي، الناتج عن إدمان الكحول.

- مرض خبيث في خلايا الدم

- اضطراب عمل الجهاز المناعي

- إصابة في الرأس سببت تسرُّب السائل النخاعي.

وفي النهاية الأعراض الأكثر شيوعًا: (تيبس الرقبة - والحمى الشديدة - والحساسية للضوء - والتخليط - والصداع - والقيء). ويذكر أن 5% إلى 10% من المرضى يموتون عادة في غضون 24 إلى 48 ساعة بعد ظهور أعراض الالتهاب السحائي.

اعرف طرق الوقاية من الالتهاب السحائي
 
التهوية الجيدة للمكان الذى يجلس فيه الطفل فى المنزل وأتوبيس المدرسة والفصل.

 يجب تناول التطعيمات الوقائية وهى 3 أنواع: (تطعيم الأنفلونزا البكتيري للطفل أقل من سنتين - تطعيم المكورات الرئوية للوقاية من الالتهاب البكتيري - تطعيم الالتهاب السحائي من سن سنتين) ويكرر كل عامين للطفل.

الاهتمام الجيد بالنظافة الشخصية واتباع العادات الصحية وتناول الأطعمة الصحية التى تقى من الأمراض، خاصة التى تصيب الجهاز التنفسي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: علاج الالتهاب السحائي عدوى الالتهاب السحائي الوقاية من الالتهاب السحائي الالتهاب السحائي للاطفال الالتهاب السحائي اعراض الالتهاب السحائي اسباب الالتهاب السحائي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
2
العراق
تايبيه
1
x
13:40
2
أستراليا
تايلاند
0
x
14:00
0
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status