الالتهاب السحائي.. تعرف على أسباب وأعراض وطرق الوقاية من "المرض المميت"
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:44 م
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ما هو الالتهاب السحائي؟
الالتهاب السحائي هو التهاب السحايا الموجودة في الغلاف للدماغ والحبل الشوكي، ويأتي الالتهاب السحائي عادة عن فيروس أو جرثومة "المكورة السحائية"، وينتقل عن طريق قطيرات الإفرازات التنفسية أو إفرازات الحلق، كما ينجم غالبًا عن عدوى (جرثومية أو فيروسية أو فطرية)، ويمكن أن ينتج أيضًا عن تهييج كيميائي ونزف تحت العنكبوتية، وسرطان، وحالات أخرى.
طرق عدوى مرض الالتهاب السحائي
هناك جراثيم مختلفة عديدة يمكن أن تسبب الالتهاب السحائي، وهذه الجراثيم تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق رزاز التنفس أو إفرازات الحلق من الحَمَلة، والتلامس، مثل التقبيل، أو العطاس أو السعال على شخص ما، أو العيش في أماكن مغلقة (مثل: مهجع، والتشارك في أواني الأكل أو الشرب) مع شخص مصاب بالعدوى (حامل)، يسهِّل انتشار المرض.
أعراض الالتهاب السحائي
- الصداع بسبب الضوء
- الحُمّى
- تيبس الرقبة عند تحريكها في المستوى الأمامي أو الخلفي، ومن الممكن أن لا تظهر هذه العلامة لدى الأطفال والمسنين.
- تغيير في درجة الوعي
- الغثيان والتقيؤ
- نوبات اعتلال عمل أعصاب الجمجمة.
- أعراض الالتهاب السحائي للرضع والأطفال: (فرط التهيّج - اضطراب في عادات الأكل).
أسباب الالتهاب السحائي وعوامل الخطر
من ضمن أسباب الالتهاب السحائي:
- المكوّرات الرّئويّة (المسؤولة عن نصف الحالات تقريبًا، وتُعتبر المسبّب للقسم الأكبر من حالات الموت).
- المكوّرات السّحائيّة (والتي تظهر أحيانًا بصورة طفح جلدي منتشر، مكوّن من نقاط بارزة ذات اللون الأرجواني).
- المكوّرات المستديمة (نسب الإصابة بهذه الجرثومة في تراجُع مستمر منذ أصبح التطعيم مقبولاً، بل وموصى به للأطفال).
أكثر الناس عُرضةً للإصابة بمرض الالتهاب السحائي
المصابون بالتهاب الأذن الداخليّة، التهاب الجيوب في الوجه.
المصابون بالتهاب الرئتين والتهاب الشَّغاف.
أسباب آخرى للتعرض لمرض الالتهاب السحائي
- التليف الكبدي، الناتج عن إدمان الكحول.
- مرض خبيث في خلايا الدم
- اضطراب عمل الجهاز المناعي
- إصابة في الرأس سببت تسرُّب السائل النخاعي.
وفي النهاية الأعراض الأكثر شيوعًا: (تيبس الرقبة - والحمى الشديدة - والحساسية للضوء - والتخليط - والصداع - والقيء). ويذكر أن 5% إلى 10% من المرضى يموتون عادة في غضون 24 إلى 48 ساعة بعد ظهور أعراض الالتهاب السحائي.
اعرف طرق الوقاية من الالتهاب السحائي
التهوية الجيدة للمكان الذى يجلس فيه الطفل فى المنزل وأتوبيس المدرسة والفصل.
يجب تناول التطعيمات الوقائية وهى 3 أنواع: (تطعيم الأنفلونزا البكتيري للطفل أقل من سنتين - تطعيم المكورات الرئوية للوقاية من الالتهاب البكتيري - تطعيم الالتهاب السحائي من سن سنتين) ويكرر كل عامين للطفل.
الاهتمام الجيد بالنظافة الشخصية واتباع العادات الصحية وتناول الأطعمة الصحية التى تقى من الأمراض، خاصة التى تصيب الجهاز التنفسي.
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