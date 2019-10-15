الالتهاب السحائي.. تعرف على أسباب وأعراض وطرق الوقاية من "المرض المميت"

الالتهاب السحائي هو التهاب السحايا الموجودة في الغلاف للدماغ والحبل الشوكي، ويأتي الالتهاب السحائي عادة عن فيروس أو جرثومة "المكورة السحائية"، وينتقل عن طريق قطيرات الإفرازات التنفسية أو إفرازات الحلق، كما ينجم غالبًا عن عدوى (جرثومية أو فيروسية أو فطرية)، ويمكن أن ينتج أيضًا عن تهييج كيميائي ونزف تحت العنكبوتية، وسرطان، وحالات أخرى.

طرق عدوى مرض الالتهاب السحائي

هناك جراثيم مختلفة عديدة يمكن أن تسبب الالتهاب السحائي، وهذه الجراثيم تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق رزاز التنفس أو إفرازات الحلق من الحَمَلة، والتلامس، مثل التقبيل، أو العطاس أو السعال على شخص ما، أو العيش في أماكن مغلقة (مثل: مهجع، والتشارك في أواني الأكل أو الشرب) مع شخص مصاب بالعدوى (حامل)، يسهِّل انتشار المرض.



