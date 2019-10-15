محمد طلعت يقدم أحدث صيحات الديكور في The design show

تنطلق فعاليات معرض The design show أول أيام شهر نوفمبر المقبل بمشاركة عدد كبير من الشركات ومهندسي الديكور.

محمد طلعت صاحب شركة MTA ARCHITECTS أكد أن زوار المعرض سيكونوا على موعد مع مفاجآت عديدة خاصة بشركته، من حيث أحدث التصاميم العالمية في عالم المعمار والديكور كما تنفرد الشركة بتقديم جديد عالم التكنولوجيا في عالم الديكور.

وأوضح طلعت أن الشركات المصرية في عالم الهندسة المعمارية والإنشائية والديكور، أصبحت تحظى بثقة العملاء من جميع مختلف أنحاء العالم في ظل وجود مناح جيد للإستثمار في مصر.

وأكد المهندس محمد طلعت أن المعرض الذي ينطلق خلال أيام، له مردود إيحابي ويخلق حالة من التنافسية الإيجابية التي تصب في النهاية بصالح العميل.