"الحرية المصري" ينظم احتفالية لتكريم أبطال أكتوبر (صور)

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نظم حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، بمحافظة الجيزة احتفالية لتكريم أبطال حرب اكتوبر وفى مقدمتهم الراحل البطل المشير محمد على فهمى، وأسر شهداء حرب أكتوبر بحضور الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب واللواء طلعت القواس نائب رئيس الحزب، والأمين العام احمد مهنى، ومساعد رئيس الحزب الدكتور محمد صالح هاشم، والدكتور أحمدإدريس أمين التنظيم، وقيادات الأمانة المركزية، ويوسف خطاب أمين الحزب بمحافظة الجيزة.



وأرسل قيادات الحزب رساله برقية تأكيد للرئيس عبدالفتاح السيسي أكدوا فيها وقوف الحزب وقياداته وجميع أعضائه من الشباب والمرأة والعمال خلف قيادته الحكيمة ودعمه للوصول لمصر الجديدة.



وفي كلمة رئيس الحزب الدكتور صلاح حسب الله، عبر عن سعادته بتكريم أبطال أكتوبر وأرسل رسالة للشعب المصرى أجمع بصفة عامة وللشباب المصرى بصفة خاصة لكي يتحلوا بروح اكتوبر ويصطفوا خلف القيادة السياسية في الحرب الشرسه الموجهة ضد مصر من أعدائها، مُؤكدًا أن القوات المسلحة الباسلة والشعب المصرى الذين حققوا انتصار السادس من اكتوبر عام 1973 اى منذ 46 عاما قادرون على تحقيق النصر أيضا ضد قوى الشر والظلام والارهاب.



ووجه الدكتور صلاح حسب الله رسالة للخونة وقيادات الشر والارهاب في تركيا وقطر قائلا: "اعلموا ان مصر كلها بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها على وعى وإدراك كاملين بما يتم من مؤامرات ضد الدولة المصرية وعلى استعداد تام على مواجهة هذه المؤامرات وإفشالها ولن تستطيعون ابدا اختراق النسيج الوطنى المصرى.. وانسوا فجماعة الاخوان الارهابية ماتت ولن تعود ابدا بعد نجاح المصريين فى إنهاء حكم الفاشية الدينية ".