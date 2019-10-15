عاجل.. الأمن يحدد عدد جماهير الزمالك أمام جينيراسيون
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:38 م
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هاني عصام
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حسمت الجهات الأمنية قرارها بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.
ويتقابل الزمالك مع بطل السنغال يوم الخميس الموافق ٢٤ اكتوبر الحالي، في إياب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وطلب الزمالك من الجهات الأمنية المختصة الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لمباراته المقبلة أمام جينيراسيون فوت في بطولة إفريقيا قبل أن يتلقي الزمالك رفضًا بزيادة عدد الجماهير إلي 20 ألف.
وأخطر مسؤولو الأمن نادي الزمالك بالاكتفاء بالعدد الذي تم تحديده من قبل والمقدر بـ٥٠٠٠ شخص، تم تقسيمهم بين ٣٠٠٠ لأعضاء الجمعية العمومية و١٥٠٠ تحددهم وزارة الشباب والرياضة و٥٠٠ للفريق الضيف.
ويستضيف ستاد السلام لقاء الفريقين، ليلة الخميس ٢٤ أكتوبر الجاري.
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