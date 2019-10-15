تنفذ توجهات الإخوان.. إفلاس الحركة المدنية يقودها للهاوية

حالة من الإفلاس الشديد تحاصر، الحركة المدنية الديمقراطية، لتصبح ألعوبة في أيدي العناصر الفوضوية، تنفذ دون وعي توجهات جماعة الإخوان الإرهابية، تدعي مزاعم وادعاءات كاذبة وغير صحيحة، حول أوضاع المتهمين بالتخريب والعمالة لجماعة الإخوان الإرهابية.





وترصد "الفجر"، ماذا بعد إفلاس الحركة المدنية الديمقراطية واتباعها نهج جماعة الإخوان الإرهابية، في ترويج الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة.





ألعوبة العناصر الفوضوية

بعدما أفلست الحركة المدنية الديمقراطية، أصبحت ألعوبة في أيدي العناصر الفوضوية، حيث طالعتنا الحركة منذ أيام ببيان مقتبس بالكامل من ادوينات أعضاء التنظيمات الشيوعية السرية وعملاء الخارج بشأن ادعاءاتهم المكررة والمكشوفة عن التعذيب والقمع ما إلى ذلك.





وتدور التساؤلات، حول هل ستستمر الحركة في هذا النهج الذي سئول بها إلى استكمال مسلسل فشلها السياسي والشعبي.. ألم تكتفي الحركة بفضائح تورط بعض أعضائها بالعمالة لصالح جماعة الإخوان الإرهابية؟!.





توجهات الإخوان

وتعرف الحركة المدنية الديمقراطية، بأنها تيارات ورقية ما زالت تنفذ دون وعي توجهات جماعة الإخوان الإرهابية.





تدعي الحركة المدنية الديمقراطية، مزاعم وادعاءات كاذبة وغير صحيحة، تبتكر قصص خيالية حول أوضاع المتهمين بالتخريب والعمالة لجماعة الإخوان الإرهابية، وترديد الشائعات بتعرضهم للإساءة والتعذيب، "اسطوانات مشروخة مستهلكة أدركها الشعب المصري، منذ زمن وتيقن بأن مطلقيها ينتفعون من الخارج".





استحداث أسلوب للمعارضة

وتستحدث أسلوب جديد للمعارضة، بالدفاع عن الفوضى والتطرف بدعوى التعسف وانتهاك حقوق الإنسان، والحريات والمؤسف، أنهم لا يستوعبون الدروس المستفادة من إثبات زيف وكذب كافة إدعاءاتهم بتحقيقات النيابة وإجراءات المحاكمة التي لا تتواني في التحقيق والتيقن من أية اتهامات باطلة.





وتنفذ الحركة المدنية، استراتيجية ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار، وتتضمن بياناتها؛ عبارات إخوانية غير صحيحة في ظل المناخ الديمقراطي الذي تعيشة الأحزاب السياسية، وأنها استخدمت عبارات الغرض منها الترويع والبطش وتحتوي على معلومات غير صحيحة نهائيا.





وتعرف الحركة المدنية الديمقراطية، بأنها حركة سياسية ليبرالية مصرية تأسست في 2017م، يضم هذا التحالف عددا من الأحزاب التي كانت ضمن التيار المدني الديمقراطي الذي سبق تأسيسه في 2014.





وهذه الأحزاب هي: حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية.



