بيان هام لرئاسة الجمهورية
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:34 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس شركة "تويوتا" لاستعراض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر، في مجالات النقل العام وتوليد الطاقة.
وبحسب بيان المتحدث، فإن الرئيس السيسي، خلال اللقاء، شدد على أن مصر مؤهلة لتصبح محورًا للصناعات والمنتجات اليابانية بمختلف الأسواق خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
Advertisements
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية السيسي الرئيس السيسي الرئيس الرئاسة أخبار السيسي أخبار الرئيس أخبار الرئاسةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر