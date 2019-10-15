بيان هام لرئاسة الجمهورية

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس شركة "تويوتا" لاستعراض المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر، في مجالات النقل العام وتوليد الطاقة.





وبحسب بيان المتحدث، فإن الرئيس السيسي، خلال اللقاء، شدد على أن مصر مؤهلة لتصبح محورًا للصناعات والمنتجات اليابانية بمختلف الأسواق خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.



