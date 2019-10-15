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كريستيان جروس يهرب من الأهلي السعودي "ودياز" يدخل الترشيحات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:37 م
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كريستيان جروس يهرب من الأهلي السعودي ودياز يدخل الترشيحات
جروس
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علاء خليف
 
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عاد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق بيراميدز المصري، لدائرة ترشيحات نادي الأهلي السعودي لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب الصربي المقال برانكو إيفانكوفيتش خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة النادي الأهلي، أجرت اتصالات مكثفة مع الأرجنتيني رامون دياز، والبرازيلي فابيو كاريلي، لبحث إمكانية التعاقد مع أحدهما لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للصربي المقال برانكو إيفانكوفيتش.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة الأهلي تواصلت مع دياز عن طريق أحد الوكلاء، واستفسرت عن إمكانية توليه المهمة الفنية للفريق الأهلاوي خلال الفترة القادمة، بعد تعثر توقيع السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق لتدريب الأهلي، ومغادرته دبي أمس الأول دون إتمام اتفاقه مع إدارة النادي.

ويعد رامون دياز واحد من أفضل المدربين على الساحة الكروية يمتلك سيرة ذاتية مميزة حيث سبق وتولي تدريب عدة أندية في الأرجنتين وخارجها، كما له تجربتين بالسعوديةمع الهلال والاتحاد ، وتولي قيادة بيراميدز المصري في آخر محطاته التدريبية وخاض معه 13 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراة وحيدة.

وأشارت الصحيفة أن إدارة الأهلي تضع خطة بديلة تحسباً لأي تعثر جديد في ملف المدير الفني، حيث قام مسؤولي النادي السعودي بإعادة الاتصال بالبرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق كورينثيانز البرازيلي، حيث طلب مهلة للرد بعد مباراة فريقه التي خسرها أمام ساوباولو أمس، وأبلغهم باحتمالية إقالته في حال خسارة فريقه.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" أن المدرب البرازيلي كان الخيار الأول لإدارة الأهلي لقيادة الفريق، لكن ارتباطه بتدريب كورينثيانز وخوضه عدة مواجهات مهمة مع الفريق حال دون إتمام التعاقد معه، ولكن بعد خسارته أمام ساو باولو، وإحتمالية إقالته قد يصبح قريبًا من تولي تدريب الأهلي في الفترة القادمة.

ومنح النادي الأهلي "جروس" 48 ساعة للرد على عرضه الأخير بشكل نهائي تنتهي غدًا، لكن إدارة الأهلي بدأت التحرك بشكل رسمي للتفاوض مع بعض المدربين تحسبًا لاستمرار تهرب المدرب السويسري من إدارة النادي ورفضه قبول مهمة تدريب الفريق.
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