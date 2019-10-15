ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترامب يفرض عقوبات على تركيا ويطالب سوريا بوقف إطلاق النار

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:27 م
Advertisements
ترامب يفرض عقوبات على تركيا ويطالب سوريا بوقف إطلاق النار
Advertisements
طباعة
نها محمد
 
Advertisements

عاقبت الحكومة الأمريكية وزير الدفاع التركي هولوسي عكر ووزير الداخلية سليمان سويلو ووزير الطاقة فاتح دونميز بالإضافة إلى وزارتي الدفاع والطاقة في البلاد بسبب الهجوم التركي على الميليشيات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وبعد تأييد ضمني للهجوم في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي في 6 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا في 14 أكتوبر وسط مقاومة قوية من الحزبين للعملية في واشنطن.

كما طالب ترامب بوقف فوري لإطلاق النار في محادثة هاتفية مع الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين، في نفس اليوم، أعلن فيها عن تدابير تشمل فرض عقوبات محددة على الوزراء والوزارات التركية ومضاعفة تعريفة الصلب.

وقال ترامب يوم الاثنين "أنا مستعد تماما لتدمير الاقتصاد التركي بسرعة إذا استمر القادة الأتراك في هذا المسار الخطير والمدمّر".

كما سيعود الكونغرس في وقت لاحق يوم الثلاثاء حيث من المتوقع مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تجيز تركيا هذا الأسبوع. يمكن أن تكون عقوبات ترامب المحدودة، التي صدرت بموجب أمر تنفيذي، محاولة لتفادي إجراءات أكثر صرامة مدعومة بتوافق قوي بين الحزبين في الكونغرس

قاد هجوم تركيا بسرعة القوات الديمقراطية السورية التي تقودها الأكراد خلال الأسبوع الماضي، وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية لأنها تخاطر بأن تكون "عالقة بين جيشين متعارضين ومتقدمين" في "لا يمكن الدفاع عنه للغاية".

 

 

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فرض عقوبات ترامب اردوغان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
2
العراق
تايبيه
1
x
13:40
2
أستراليا
تايلاند
0
x
14:00
0
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status