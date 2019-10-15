السجن 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بأحداث عنف العجوزة

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قضت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد أحمد محمد بأحداث عنف العجوزة بمعاقبته بالسجن 10 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.



وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.