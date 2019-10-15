ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السجن 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بأحداث عنف العجوزة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:26 م
Advertisements
السجن 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بأحداث عنف العجوزة
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
قضت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد أحمد محمد بأحداث عنف العجوزة بمعاقبته بالسجن 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامه بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة العجوزة نهاية عام 2014

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، والتظاهر والتجمهر بدون تصريح.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: أحداث عنف العجوزة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
2
العراق
تايبيه
1
x
13:40
2
أستراليا
تايلاند
0
x
14:00
0
الإمارات
فلسطين
-
x
15:00
-
السعودية
سوريا
-
x
16:00
-
غوام
الأردن
-
x
18:00
-
النيبال
البحرين
-
x
18:30
-
إيران
قطر
-
x
18:30
-
عمان

DMCA.com Protection Status