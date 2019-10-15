كيف تجنب طارق حامد الابتعاد عن مباراة الأهلي

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن سر الاكتفاء بالعقوبة على طارق حامد لاعب الوسط لمباراة واحدة فقط من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم والسماح له بالمشاركة في مباراة القمة السبت المقبل ببطولة الدوري المصري.









وقررت لجنة المسابقات معاقبة طارق حامد لمباراة واحدة بعد ما حدث منه في مباراة مصر للمقاصة ببطولة الدوري.









وأوضح المصدر أن الحكم أعطى لطارق حامد الإنذار الثاني في مباراة مصر للمقاصة بسبب الاعتراض وليس للسب وهو ما أدى للاكتفاء بالعقوبة لمدة مباراة واحدة فقط والسماح له بالمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، ونفى مسئولو الأبيض مجاملة الجبلاية للزمالك نهائيًا.









ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.









ويدرس الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الانتظام في معسكر مغلق بعد غدًا الخميس استعدادا للقاء القمة المقبل.









ويتقابل الزمالك مع الأهلي يوم السبت المقبل الموافق ١٩ أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.









ويأتي هذا الأمر من جانب المدرب الصربي، لرغبته في فرض حالة من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.