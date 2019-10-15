لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019‬‎.. "المصرية للاتصالات" توفر طرق الدفع أون لاين





أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019، وذلك منذ صباح اليوم الثلاثاء 15/10/2019، حيث تعتبر فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019، هي الفاتورة الثالثة في نظام الربع سنوي للشركة المصرية للاتصالات، وفيما نستعرض معكم لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019‬‎، وأيضًا طريقة سداد إلكترونيًا.





لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019





يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصلات، وفيما يلي نقدم لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر من لينك شركة المصرية للاتصالات WE.





اضغط هنا. - أدخل على موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الإنترنت من خلال اليينك التالي:





- اختار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي .





- أكتب كود المحافظة ثم رقم التليفون.





- اضغط على إظهار الفواتير المستحقة حتى تتمكن من معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي اكتوبر 2019 .





طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 عبر المصرية للاتصالات





وفرت الشركة المصرية للاتصالات ، أكثر من طريقة لدفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 إلكترونيًا وغير إلكترونيًا، وذلك كنوع من التسهيل على المواطنين لتوفير الوقت والجهد وأيضًا التخلص من الروتين أثناء دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019، ومنها سداد قمة الفاتورة للذهاب لأحد فروع شركة المصرية للاتصالات.





طرق سداد طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2019 إلكترونيًا





فوري وأمان ومصاري

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي اكتوبر 2019 من خلال منافذ الدفع الآلي مثل فوري وأمان ومصاري.





بطاقات الائتمان

يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي اكتوبر 2019 من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات على شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق استخدام كروت الائتمان.



