أبطال "٣ أيام في الساحل" في طريقهم إلى الرياض





الهواري: كايرو شو تحقق أكبر مشاركة مصرية في التظاهرة الترفيهية الأبرز بالمملكة





توجهت إلى العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم، أسرة مسرحية "٣ أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي الذي كان قد وصل بالفعل الى الرياض قبل أسرة العمل.





وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس بمسرح كايرو شو المنتج ل٣ أيام في الساحل أن هنيدي وباقي نجوم المسرحية سيبدأون مساء اليوم في بروفات مكثفة على المسرح العربي استعدادًا لانطلاق العروض التي ستنطلق بعد غدًا الخميس وتستمر لمدة أربعة ليال متواصلة.





وأشار الهواري إلى أن تلك العروض تأتي في إطار مشاركة كايرو شو في موسم الرياض الترفيهي والتي تعد المشاركة المصرية الأكبر والأضخم خلال هذه التظاهرة الفنية الثقافية التي تشهدها المملكة خلال تلك الفترة لافتا إلى أن فرق عمل كايرو شو التقنية ستواصل عملها في الرياض بعد انتهاء ايام عرض ٣ ايام في الساحل لمواصلة الاستعدادات لباقي عروض كايرو شو المشاركة في موسم الرياض.





حيث ستتوجه أسرة مسرحية "الملك لير" بطولة يحيي الفخراني ونخبة من النجوم الي الرياض مطلع الشهر القادم استعدادا لعروضها في الموسم المقررة من ٦-٩ نوفمبر المقبل.





يذكر أن مسرحية "٣ أيام في الساحل" اخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين و يشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، احمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها ابو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.





موسم الرياض الترفيهي قد انطلق في المملكة العربية السعودية، ويقام في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر تحت إشراف تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ويأتي التكريم في حفل Joy Awards ضمن منتدى الترفيه المقام لمدة يومين هما 13 و14 أكتوبر.





وسيضمن مجموعة ضخمة من العروض الفنية والترفيهية سيشارك فيها حشد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، وهو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11.





وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. تصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.





وحضر الحفل عدد من النجوم العالميين أبرزهم فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان"، وحضر من نجوم مصر عمرو دياب ودينا الشربيني، ومحمد رمضان، وشيكو، هشام ماجد، وأكرم حسني، والإعلامية بوسي شلبي، والشاعر بهاء الدين محمد، ويسرا، ومدحت العدل، وهاني شاكر، ورجاء الجداوي، والشاعر أمير طعيمة، والشاعر تامر حسين، والملحن عمرو مصطفى، والمنتج جمال العدل، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والفنانة إسعاد يونس والمطربة اللبنانية نوال الزغبي، والفنانة السعودية أسيل عمران، وشقيقتها الإعلامية لوجين عمران، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي، واللبناني عاصي الحلاني.