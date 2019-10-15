بالأرقام .. تعرف علي أسعار أسهم البورصة المصرية الأكثر إرتفاعاً.. تحديث لحظي

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تصدر سهم، " مستشفى النزهه الدولي " قائمة الأسهم بالبورصة المصرية الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ، بنسبة 9.9% محققاً 0.54 جنيه ، تلاه سهم " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية "بنسبة 6% بسعر 33.4 جنيه، ثم " العبوات الطبية " بنسبة 4.7% محققاً 0.838 جنيه.

وجاء سهم " وادي كومبو لإستصلاح الأراضي " بنسبة 4.4% محققاً 13.2 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " الصناعات الغذائية العربية-دومتى " بنسبة 4.1% مغلقاً 8.3 جنيه.

أسعار أسهم البورصة المصرية .. بـ 78.8 جنيه سعر سهم التجاري الدولي و 9.6 جنيه سهم طلعت مصطفي

هبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 0.43% عند سعر 78.8 جنيه ، وتراجع أيضا سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة0.41% عند سعر 9.6 جنيه للسهم .







أسعار أسهم البورصة المصرية

وهوي سهم حديد عز عن المعتاد بنسبة وصلت الي 3.2% عند سعر 11.6 جنيه ، وعلي الجانب الأخر إرتفع سهم مستشفي النزهة بنسبة 9.9% عند سعر 54جنيه بينما إستقر سهم غاز مصر عند سعر 57 جنيه.

تراجع بمؤشرات بورصة مصر بمنتصف التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وهبط المؤشر الرئيسي إيجي أكس بنسبة 0.8% عند مستوي 14,066.8 نقطة ، وهبط إيجي إكس 70 بنسبة 1.08% عند مستوي 524.33 نقطة ، وهبط إيجي إكي 100 بنسبة 1.06% عند مستوي 1,391.09 نقطة .



خسائر البورصة تصل الي 3.9 مليار جنيه في مستهل التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وخسر رأس المال السوقي نحو 3.9 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات من التداول الي 711.1 مليار جنيه

مؤشرات البورصة المصرية





أسعار أسهم البورصة المصرية