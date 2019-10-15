13 إصدارا جديدًا عن المركز القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومى للترجمة، برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، 13 إصدارًا متنوعاً.

حيث صدرت الطبعة العربية من كتاب "تاريخ البحر الأحمر..من ديليسبس حتى اليوم" بجزئيه، من تأليف روجيه جوانت داجنت ومن ترجمة وتقديم حسن نصر الدين.

الجزء الثانى من "القاموس الموسوعى فى العلوم النفسية والسلوكية والطب النفسى"، من تحرير جارى ر.فاندنبوس، الاصدار الثالث هو "التسونامى السياسى....تحليل للأحداث فى شمال أفريقيا والعالم العربى" من تأليف سيرجى كورجينيان ومن ترجمة ممدوح سيد مصطفى عزمى.

ومن سلسلة ميراث الترجمة "العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى" من ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد يوسف فوزى ، "أفريقيا الحاضر والمستقبل " من تأليف ف.م تتارينسيف ومن ترجمة ممدوح سيد مصطفى،"الطفل فى مصر القديمة..مكانة الطفل فى الأسرة والمجتمع من خلال نصوص وصور مصرية قديمة" من تاليف إريكا فويشت ومن ترجمة مصطفى عبد الباسط.

ومن سلسلة الابداع القصصى "فورميو" من تأليف ترنتيوس ومن ترجمة وتعليق ودراسة حاتم ربيع حسن، ومن سلسلة الابداع القصصى رواية "براين " من ترجمة وتقديم امينة رشيد وسيد البحراوي ومن تأليف كريستيان جايي،"رحلة الى الحجاز ومصر" من تأليف الأمير أحمد حسين خان ومن ترجمة جلال السعيد الحفناوى،"كيف أصبح العهد القديم كتابًا تدوين إسرائيل القديمة" من ترجمة أحمد عبد المقصود الجندى ومن تأليف ويليم م.شنيدويند،"الدولة المصرية القديمة منبع حضارة مصر ....ما يقرب من 8000 الى 2000 قبل الميلاد" من تأليف روبرت ج.ونيك ومن ترجمة نيرمين كامل.

"الصناعات التعليمية " من تأليف بيير موجلان ومن ترجمة إيمان حجاج و اخيرا تأتى "قصص قصيرة لست عشر كاتبة نيجيرية " من تحرير توين أديوالى ومن ترجمة رانيا خلاف.